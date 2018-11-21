Есть повод для праздника: 5 лет обрушения экономики Украины

Алексей Пушков, член Совфеда РФ, прокомментировал празднование 5-й годовщины «майдана».

По мнению Пушкова – это 5 лет обрушения экономики Украины.

«Двукратный обвала ВВП, разрыв связей с Россией, падение экспорта и превращение в самую бедную страну Европы. По мнению ТВ Австрии ORF, Украина балансирует на грани «несостоявшегося государства. Есть, что отметить», — пишет в своем faceebook Пушков.

Напомним, ранее Василий Волга, украинский оппозиционный политический деятель так прокомментировал празднование годовщины майдана: «Пятый год, как мы будем поминать некогда успешное государство Украина, в котором жили счастливые люди и строили планы на жизнь. Всего только пять лет назад мы бы ни за что не поверили, что мы способны вот так убивать друг друга. Ненавидеть и убивать. С азартом и ненавистью. Пять лет прошло, как мы перестали быть людьми. Помянем».

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