Есть одно зло, которое грозит существованию России

На этой неделе у меня взяли интервью на руcском телевидении относительно новых вероятных антироссийских санкций, которые рассматривает Вашингтон. Эти санкции запретят кому-либо во всем мире держать российские государственные облигации. Задумайтесь об этом на секундочку. Вашингтон считает, что он имеет право и полномочия лишать суверенные страны и их граждан возможности инвестировать в российские государственные облигации. Это — надменность, развившаяся в безумие.

Российские государственные облигации — прекрасные инвестиции. В отличие от гособлигаций США, ЕС, Британии и Японии, по российским облигациям выплачиваются хорошие проценты. Плюс у России практически отсутствует государственный долг — в отличие от обремененных высокой задолженностью США, стран Европы, СК и Японии.

Более того, российский рубль защищен громадными топливно-энергетическими ресурсами, от которых зависят Европа и Китай. Единственный способ, которым рубль можно обесценить, так это с помощью согласованной распродажи «без покрытия»* центральными банками Запада и Японии. Эти центробанки могут напечатать и израсходовать столько денег, сколько им угодно. Любой западный центробанк еще менее ответственный институт, чем любое западное правительство.

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Советское государство слишком хорошо разбиралось в этом вопросе, чтобы позволить торговать рублем на тех рынках, которыми Запад имеет возможность манипулировать. Однако российские власти, мозги которых промыты американскими неолиберальными экономистами, не понимают того, что понимали в советском государстве.

Все экономические угрозы Вашингтона в адрес России имеют своей целью вынудить российские власти принять статус вассала — такого же, как и все страны Европы, Канада, Австралия и Япония. Эти угрозы могут срабатывать только потому, что российские власти и Институт экономики Российской академии наук проигнорировали те уроки, которые Майкл Хадсон и я им преподали. (Подробнее см.).

Вот как Вашингтон разыгрывает свою игру, цель которой сломить уверенность России.

Сначала Вашингтон объявляет, что рассматривает запрет для всех в мире покупать российские государственные облигации. Citibank, который многими считается преступной организацией, полностью зависимой от субсидий Федеральной резервной системы, издает сфабрикованный «анализ». Согласно этой бумаге, как сообщает Bloomberg, если США реализуют эти предложения и введут санкции на российские государственные облигации, то рубль упадет на целых 15 процентов, а цена заимствований взлетит на высшую за три года отметку. И все это — по модели, разработанной корпорацией Citigroup Inc. А аналитики из Citi Иван Чакаров (Ivan Tchakarov) и Артем Заигрин (Artem Zaigrin) заявили, что дополнительный отток капитала, сгенерированный этим событием, может в конце концов ослабить рубль.

Это жалкая и презренная чушь. Если Вашингтон в состоянии заставить своих вас слов избавиться от хороших вложений, то позволить этой схеме сработать может только тот факт, что мозги россиян промыты неолиберальными экономическими воззрениями.

С другой стороны, если русские захотели бы избавиться от промывания мозгов неолиберальными экономическими воззрениями, то все, что нужно было бы сделать Центробанку России, так это скупить те российские облигации, которые Вашингтон вынудит своих вассалов продать. Это в точности то, что банки США, СК, ЕС и Японии делали и делают на протяжении целого десятилетия — скупают свои собственные облигации (и акции), поднимая, таким образом, их цены. Именно так в Западном альянсе были достигнуты и поддерживаются нулевые/отрицательные процентные ставки.

Некоторое время назад Майкл Хадсон и я отмечали российским властям и Центральному банку, что абсолютно фальшивой является доминирующая в России вера в то, что развитие России зависит от иностранных заимствований и от распродажи ценных российских активов иностранцам. Российские власти находятся в ментальной западне, сконструированной Вашингтоном.

Хадсон и я отмечали — в терминах, яснее которых быть не может, — что когда Россия производит долларовые заимствования за рубежом на цели развития, то эти доллары не используются внутри российской экономики. Занятые доллары (или британские фунты, или евро, или японские йены) зачисляются в иностранные валютные резервы Центробанка. Центробанк, затем, печатает рубли, необходимые и достаточные для проекта развития.

Любому, у кого мозги не промыты американскими неолиберальными экономистами, которые на самом деле являются агентами Вашингтона, ясно, как Божий день, что в иностранных заимствованиях у России нет никакой необходимости. Российский Центральный банк сам в состоянии производить рубли для финансирования российских проектов развития независимо от заимствований за рубежом. Всё, что делают заимствования за рубежом, так это увеличивают внешний долг России, делая её более уязвимой для санкций Вашингтона.

До тех пор, пока Россия остается в рамках неолиберального мышления, американские неоконсерваторы, целью которых является уничтожение России, могут жить спокойно. За них работу сделают неолиберальные экономические воззрения.

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Автор: Пол Крэг Робертс (Paul Craig Roberts), доктор экономических наук, бывший заместитель министра финансов США по экономической политике в администрации Рональда Рейгана. Работал редактором и обозревателем газеты «Уолл-стрит-джорнел», журнала «Businessweek» и информационного агентства «Scripps Howard News Service». В своё время был автором постоянной колонки в газете «The Washington Times». Автор многочисленных книг, посвященных крупнейшим проблемам современности.

Публикуется с разрешения автора.

Перевод Сергея Духанова.

*Продажа без покрытия — продажа ценных бумаг, товаров или валюты, которыми торговец на момент продажи не владеет.

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