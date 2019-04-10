есть ли у Украины история? — Новости политики, Новости России — EADaily

Недавняя провокация немецко-украинской комиссии историков в связи с реституцией одного исторического документа 1708 года, побудили нас обратить внимание на деятельность одного академического учреждения в Киеве, прямо связанного с этой провокацией. Речь идет об Институте украинской археографии и источниковедения им. Михаила Грушевского НАН Украины (ИУАИ).

ИУАИ был основан в кризисном 1992 году и с момента своего основания стал одним из ведущих как бы «научных» центров Украины, занимающихся «доконструированием» ее истории с позиции крайнего украинского национализма. В 1995 году ИУАИ получил имя основателя украинской историографии Михаила Сергеевича Грушевского (1866−1934). Заметим, что само по себе имя Грушевского обязывает к прикрываемым академизмом антинаучным практикам во имя строительства национального украинского исторического мифа.

После 2014 года с ее «революцией достоинства» деятельность ИУАИ на этом направлении приняла особо горячечный болезненный характер. Фактически, ИУАИ из-за переживаемого кризиса украинской постсоветской государственности положил свой потенциал на продвижение самых бредовых идей в отношение «конфликтности» Украины с Россией, начиная с ХI века истории, т. е со времен т. н. Киевской Руси. И порой подобного рода конструкции приобретают совсем комичный вид, что кажется не понимает руководитель подобного рода практик ИУАИ — его директор доктор исторических наук Георгий Папакин (1953 г. рожд).(1)



Директор ИУАИ Георгий Папакин конструирует невменяемое. Источник: социальные сети

В этой связи коротко рассмотрим череду последних мероприятий, организованных с участием ИУАИ с Папакиным во главе — это научные конференции, круглые столы, симпозиумы и т. д.

Первое мероприятие. 14 декабря 2018 года ИУАИ провел круглый стол под таким громким названием: «Памяти шведского короля Карла XII (1682−1718) — первого гаранта Конституции Украины. К 300-й годовщине со дня гибели короля». Уже сам заголовок демонстрирует нелепость подобного рода «мемориального» действа.



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ИУАИ устанавливает мемориал шведскому королю, потерпевшему сокрушительное поражение именно под Полтавой и именно в Малороссии в 1709 году. Именно Полтава закрыла навсегда проект шведской военной империи в регионе Балтики. Именно полтавская катастрофа открыла геополитические перспективы для России и Пруссии. Современные квази-мазепинцы в ИУАИ делают вид, что они ни понимают этого. Они поднимают на щит покойного шведского короля, приписывая ему заслуги перед «Украиной», которой при жизни Карла не существовало еще даже в качестве проекта. Мемориал устанавливается якобы за то, что Карл ХII был первым гарантом Конституции Украины. В горячечном свидомом бреду было изобретено, что Карл ХII был «первым гарантом», а конституция Украины при его «протекции» была первой в мире, опередив на несколько десятилетий конституцию Соединенных Штатов.

Но, как известно: «Клара у Карла украла кораллы». Очевидно за первым гарантом был второй, третий, четвертый, пятый и т. д. В ИУАИ умалчивают о них. Да и сам этот «гарант» о «Конституции» как таковой и о своем собственном статусе по отношению к ней ничего не подозревал. «Железная башка», по одному определению янычар, и «харизматический психопат», по другому определению от современного историка, томился в это время в почетном турецком плену.

Что касается «конституции», то на ее роль в современной украинской свидомой историографии назначен один текст мазепинца Пилипа Орлика под названием «Договоры и постановления прав и вольностей Войска Запорожского» (Pacta et Constitutiones legum libertatumqe Exercitus Zaporoviensis), написанный в 1710 в Османской империи для избрания Орлика «гетманом» «Войска Запорожского» на место умершего Мазепы.(2) Под «Запорожским войском» там подразумевалась горстка мазепинцев, сбежавших с Полтавского поля вместе со шведским королем.

Авторство мифологического концепта «первой в мире конституции» принадлежит американскому историку украинского происхождения Омельяну Прицаку (1919−2016).

Критики этого мифа уже определили, что собственно «конституцией» «Договоры и постановленья» Орлика считаться не могут, поскольку были составлены людьми, не обладавшими на тот момент достаточной степенью легитимности и суверенитетом. И этот акт никогда не был принят на уровне государственного образования. Гетманство же таковым в составе Российской империи не было.

В тексте «Договоров и постановлений» понятие «Украина» используется Орликом шесть раз, но при этом права и вольности определяются не для «Украины» и «украинцев», а для «Войска Запорожского и народа малороссийского». Кроме того, по тексту упоминается еще «отчизна Малороссийская», «сыны малороссийские» и «Малая Россия». Идентичность «украинцы» совсем не встречается в этом документе. О подобном обстоятельстве современные «мазепинцы» из ИУАИ, разумеется, помалкивают.

Второе событие. 7 марта 2019 года прошла организованная ИУАИ международная научная конференция по теме «Украинско-российские отношения в эпоху Средневековья и раннего модерна. К 850-й годовщине захвата Киева войсками Андрея Боголюбского».

Раз конференция получила статус «международной», то к обычным сейчас на украинских научных мероприятиях рабочим языкам — украинскому и английскому — добавили еще и «російську мову». Последнее для того, чтобы в конференции смогли принять участие «россияне», каковых и понаехало в Киев из «страны-агрессора» аж шестеро человек, в том числе, четверо из Татарстана. Один из последних — доцент Казанского (Приволжского) федерального университета Тимур Хайдаров подарил бредовой конференции бредовый по своему заголовку доклад: «Эпоха „Черной смерти“ на территории Украины (кон. XIII — втор. пол. XVII вв.)». По Хайдарову получается, что период в четыреста лет «на территории Украины» — это «эпоха Черной смерти». Организаторы конференции на подобный бред ответили своим не менее бредовым — докладом профессора Нежинского университета Сергея Лепявко «Зеленые человечки» в конце XV века на Северщине». Ляпявко утверждает, что традиция засылки на Украину подобно крымским 2014 года «зеленых человечков» имеет полутысячелетнюю традицию. Начиналась она в конце ХV века. Давняя история с переходом на службу к великому князю Ивану III северского князя Ивана Шемячича намеренно и искусственно политически актуализирована. Шемячич, известное дело, был «украинцем», а его отец князь Дмитрий Шемяка — «россиянином».

А так, в целом, на конференции утверждали идею параллельного существования Украины и России уже во второй половине ХII века. Украина и Россия уже в ту эпоху имели равный вес, и Россия, разумеется, уже тогда осуществляла агрессию против Украины.

Вот заявленные в ИУАИ направления конференции: «Трагедия Киева в украинских и российских источниках». «Место Андрея Суздальского в истории России и Украины». «Падение Киева 1169 году в истории Украины и России». «Российско-украинские противоречия и войны Средневековья и раннего модерна».

Заметим, что украинские археографы продвигают идею разделения древнерусских исторических источников уже в ХII веке на «украинские» и «российские». А то, что ранее у нас в историографии называли «княжескими усобицами», «ученые» из ИУАИ определяют, как межнациональные войны на основании постоянно существовавших межнациональных противоречий между Украиной и Россией. Но, заметим, при этом даже этноним «великоросс» не используется в их современных схемах, но это лишь для того, чтобы не напоминать о «малороссах».

Третье событие. 21 марта 2019 года ИУАИ провел конференцию «Богдан Хмельницкий — создатель государства и „переяславские мифы“ в источниках, историографии и идеологии». Заметим, здесь сразу же «замечательное»: современные «свидомые» археографы намерены разоблачать «мифы» в исторических документах (источниках) о Переяславской раде. Например, они утверждают, что утверждаемое в «переяславских статьях» подданство русскому царю Войска Запорожского — это «миф». На самом же деле, на Переяславской раде было оформление «союза» двух государства — «Москвы» и «Украины». При этом режим последней при Хмельницком они определили, как «первая республика». Очевидно «ученые» из ИУАИ в качестве «второй республики» «в Украине» числят петлюровскую УНР (1917−1921), которая потеряла Киев и стала призраком еще в 1919 году.

На этой конференции ИУАИ в «основных направлениях» ее работы предложено числить Богдана Хмельницкого — создателем «первой украинской республики». А Хмельниччину определять, как «казацкую революцию середины XVII в. в истории украинского государства».

И в завершение, на подходе еще и запланированная на 21 июня 2019 года в ИУАИ научная конференция на тему «Гетман Иван Выговский в истории Украины и Европы: к 360-й годовщине Конотопской победы». «Конотопская победа 1659 года, ее значение и последствия». Оказывается, история с Ивашкой Выговским имела европейское значение. Там еще намечается и очередной «мемориал» победе крымского хана и казаков гетмана Выговского над «московитами» под Конотопом, которая, на самом деле, открывала эпоху Руины в Малороссии и только в этом и имела значение для ее истории.

Прославление исторического банкрота Карла ХII, мемориал для всех этих авантюристов и серийных предателей, неудачников в сконструированной «национальной истории» таких, как Хмельницкий, Выговский, Мазепа, Орлик, Скоропадский — вот удел современной свидомой историографии, генерируемой, в том числе, и в ИУАИ имени Грушевского.

Подведем итоги. Главными центрами «свидомой» фальсификации истории на Украине в настоящее время стали тамошние академические учреждения. ИУАИ является лишь одним из них. В целом, конструирование «национальной истории» Украины в ИУАИ идет в рамках концепции линейной истории Украины Грушевского от «догосударственного периода» через Киевскую Русь и далее.

При этом ИУАИ явно работает под влиянием актуальной политической конъюнктуры и идеологических клише «оранжевых революций» 2004 и 2014 годов.

Сейчас в ИУАИ с излишним рвением создаются исторические мифы для легитимации украинской нации-государства. Очевидные историографические перехлесты связаны не только с текущей конъюнктурой, но и с унаследованным из советской эпохи провинциализмом украинской историографии. В советский период провинциализация украинской истории была образцовым лекалом для всех остальных «национальных меньшинств» Советского Союза.

Кроме того, в современной украинской историографии просматривается столь свойственный для центрально-восточноевропейского нациостроительства и исторического конструирования мотив «виктимности». Отсюда идет, в частности, у ИУАИ перехлест в сторону мнимых «перемог» и глорификации очевидных исторических банкротов. Этничность в конструировании украинской историографии от Грушевского до современного ИУАИ рассматривается исключительно с примордиалистских или эссенциалистских позиций об изначальности украинской нации. Украина и украинцы не рассматриваются как конкретный исторический проект. Суверенное национальное государство у «свидомых» рассматривается как телеологический результат тысячелетней истории. Подобные базовые методологические установки делают заведомо отсталой, с точки зрения современной этнологии, украинскую национальную историографию, на деле параллельную и как бы тень российской имперской историографии. По этой части еще раз подчеркивается заведомый регионализм и провинциализм современной «свидомой» украинской школы. По этой и другим причинам на Западе до сих пор в практическом ходу остаются сомнения американского историка-слависта Марка фона Хагена, выраженные им в статье с говорящим названием: «Есть ли у Украины история?».(3)



Американский историк-славист Марк фон Хаген задавался вопросом: Есть ли у Украины история?.

Источник: радио «Свобода»

Но, тем не менее, не все так плохо в научной работе ИУАИ, как мы «малюем». За годы своего существования Институт украинской археографии и источниковедения им. Михаила Грушевского подготовил и издал добротные и иногда даже великолепные издания источников. К таковым мы смело можем отнести серии: «Корпус граффити Софии Киевской», «Универсалы украинских гетманов», «Источники по истории национально-освободительной войны украинского народа 1648−1658 годов», «Архив Коша Новой Запорожской Сечи». Однако вот незадача — содержание и частные показания документов из этих сборников кардинально противоречат современным «свидомым» историографическим интерпретациям и изыскам «науковцев» из ИУАИ и прочих научных заведений Украины.

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Ну, и в заключение маленькое бытовое наблюдение. Все эти перечисленные выше «научные конференции», организованные Институтом украинской археографии и источниковедения им. Грушевского с его партнерами — суть дешевые мероприятия от нищебродов-организаторов, где участники конференции обязаны еще и заплатить за свое участие ее организаторам несколько сотен гривен, но в конечном итоге для того, чтобы эти организаторы — этих самых участников кофеем в перерывах напоили. Разумеется, «проїзд, проживання та харчування за рахунок учасників конференції». Бедность финансирования ИУАИ делает его мероприятия сугубо внутренними для украинской «свидомой» историографии, лишний раз подчеркивая ее глубокий провинциализм.

В январе 2018 года Национальная Академия Наук (НАН) Украины потребовала от ряда научных институтов — в том числе и от ИУАИ сократить штат своих сотрудников. Формальная причина такого требования — отсутствие госфинансирования. «В Институте археографии и источниковедения Украины сотрудники согласились не работать по одному дню в неделю, потом по два, потом по три, четыре. Потом мы отказались писать такие заявления. Вскоре директор [Папакин] начал выдавать приказ о неполной рабочей неделе. И вот уже 4 года мы в таком подвешенном состоянии, что только частичную зарплату получаем. В 2017 году было выделено финансирование на весь наш институт в размере 6 млн грн, из которых больше миллиона забрали в оплату за коммунальные услуги, и мы работали на том, что осталось», — сообщила изданию golos.ua глава профсоюза Института археографии и источниковедения им. М. Грушевского Татьяна Котенко.

В подобных условиях ИУАИ и вынужден демонстрировать свою «полезность» украинскому государству. От этого отмеченный нами «свидомый» неадекват в ИУАИ «падает вниз стремительным домкратом».

Дмитрий Семушин

(1) Творческой стезей Георгия Папакина стала биография с глорификацией германской марионетки в 1918 году — «гетмана всея Украины» Павла Скоропадского (1873—1945). Это тот самый деятель, позорное бегство которого из Киева нарисовал русский писатель Михаил Булгаков в своем классическом романе «Белая гвардия» (1923).

См. Папакін Г. В. Павло Скоропадський: патріот, державотворець, людина: історико-архівні нариси. Киев, 2003.

Публикация документов в монографии Папкина демонстрирует, что свой дневник и переписку Скоропадский вел исключительно на русском языке. В личном В заглавии у Папкина Скоропадский определяется, как «патриот», по тексту же выясняется, что — «патриот России».

В 2003 году Папкин был секретарем правительственного оргкомитета по празднованию 130-летия от дня рождения Скоропадского.

О исторической глубине украинской истории — от IХ века — у Папакина можно судить по этому его учебнику:

Папакін Г. В. Історія державних установ України. Урядуючі інституції ІХ — початку ХХ ст.: Лекції. Киев, 2010.

(2) Конституція Пилипа Орлика: оригінал та його історія. Подг. О. Б. Вовк // Архіви України. 2010. № 3−4. С. 145−166.

(3) Hagen М. Does Ukraine Have a History? // Slavic Review. Fall 1995. Vol. 54. № 3. P. 658−673





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