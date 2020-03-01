ЕСПЧ и МУС создают иллюзию правосудия — Новости политики, Новости России — EADaily

Каждое преступление против человечности должно быть осуждено международным сообществом. Однако сегодня это самое сообщество руководствуется двойными стандартами, признавая право на справедливость за одними народами и отказывая в этом другим. Как пример — Косово и Южная Осетия, где одинаковые преступления, совершенные в отношении мирного населения, трактуются на Западе по-разному.

Сегодня в отношении нарушения прав человека и осуждения военных преступлений принято апеллировать к двум международным инстанциям. Это Международный уголовный суд (МУС) с геолокацией в Гааге и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), который еще называют Страсбургский суд по месту пребывания.

В феврале и МУС, и Страсбургский суд оказались в центре внимания. Каждая судебная инстанция по разному поводу.

Глава правительства Грузии и де-факто первый человек в этом государстве Георгий Гахария провел личную встречу с прокурором Международного уголовного суда Фату Бенсуда. В ходе беседы «было подчеркнуто плодотворное сотрудничество грузинской стороны с офисом прокуратуры МУС с целью тщательного изучения жизненно важных для грузинской стороны приоритетов в связи с августовской войной 2008 года».

Прокурор Международного уголовного суда отметила прогресс в расследовании и подчеркнула «огромные усилия, которые приходится прилагать следователям, чтобы расследование стало еще более продуктивным и быстрым». Грузинская сторона подтвердила готовность и впредь сотрудничать с прокуратурой и «оказывать ей содействие в успешном расследовании фактов массовых нарушений прав этнических грузин во время августовской войны».

В августе 2008 года грузинская армия совершила полномасштабное вторжение на территорию Южной Осетии. Агрессия сопровождалась убийством мирных жителей, разрушением домов, школ, больниц. Благодаря самоотверженности югоосетинских сил самообороны и российских солдат Вооруженные силы Грузии потерпели поражение, а ее политическое и военное руководство было принуждено к миру.

Сразу же после окончания боевых действий Следственный комитет России возбудил уголовное дело по фактам геноцида и массовых убийств граждан России, а также российских миротворцев на территории Южной Осетии «с применением запрещенных средств и методов ведения войны». Бригадой СКР было собрано 500 томов доказательств военных преступлений бывшего грузинского руководства. Среди них и индивидуальные обращения граждан РЮО, пострадавших от грузинской агрессии. Эти свидетельства были направлены в международные судебные организации в Гаагу и Страсбург.

В свою очередь грузинская сторона также выдвинула судебные иски в международные инстанции. Официальный Тбилиси утверждает, что грузинское население Южной Осетии подверглось этнической чистке, а грузинские войска в регион были введены исключительно «по причине вторжения русской армии».

В Международном суде в Гааге расследование исков сторон долгие годы шло без особой активности. В 2015 году новым руководителем стала Фату Бенсуда, которая, как и всякая новая метла, решила проявить активность. Эта самая активность, правда, больше всего отметилась антироссийской риторикой и сделанными априори выводами относительно виновности сторон в вооруженном конфликте августа 2008 года. Так, прокурор Бенсуда еще до начала расследования определила свое видение ситуации, заявив, что «есть разумные основания полагать, что во время короткой войны за поддерживаемую Москвой грузинскую область Южная Осетия были совершены военные преступления». Были озвучены тезисы «этнические чистки грузин», «пытки грузинских военнопленных» и т. п.

Тогда нежданная активность Гаагского суда вызвала воодушевление в Грузии. Здесь почему-то посчитали, что теперь будут осуждены действия российского руководства и сопротивление сил обороны Южной Осетии. А вторжение грузинской армии будет рассматриваться в грузинской версии — как наведение конституционного порядка и отражение внешней угрозы. Но нашлись и трезвые головы. Эксперт по международному праву, юрист Давид Джандиери отметил, что грузинской стороне во время судебного процесса придется не только нападать, но и серьезно обороняться.

«Реальной проблемой может стать та часть, которая касается атаки на российских миротворцев в августе 2008-го. Именно эта часть дела может стать довольно проблемной для Тбилиси», — заявил грузинский эксперт.

Грусть на грузинских оптимистов навела и министр юстиции Грузии Тея Цулукиани. Она поведала своим согражданам, что в Гааге может встать вопрос ответственности индивидуальных лиц вне зависимости от их гражданства, этнической принадлежности. При этом она дала ясно понять, что среди таковых могут со всей вероятностью оказаться и грузинские граждане. Это мнение разделяет и грузинский эксперт Шота Утиашвили.

«Если кто-нибудь из Грузии будет осужден, то с большой вероятностью из-за совершения двух преступлений: одно — нападение на миротворцев, и второе — неизбирательная атака мирного населения Цхинвали», — полагает Утиашвили.

Правда, последствия этого вполне справедливого решения он видит в другом. Утиашвили уверен, что если в Гаагском суде осудят какого-либо грузинского военного, тогда окончательным результатом будет то, что признание Южной Осетии и Абхазии независимыми государствами будет оправдано.

«Так мы оправдываем и российскую военную агрессию, и признание так называемой Южной Осетии и Абхазии», — заявил Утиашвили в эфире телекомпании «Рустави-2».

Как мы видим, в Тбилиси опасаются лишь осуждения отдельных лиц. Действительно, козлами отпущения с грузинской стороны могут стать один-два офицера или солдата грузинской армии, но никак не все грузинское правительство и армейское руководство. К сожалению, то, что Грузия находится в фарватере западной политики, заставляет и нас опасаться, что так оно и будет. Для формальной демонстрации беспристрастности будут выдвинуты обвинения нескольким военнослужащим, а весь груз ответственности будет возложен на Москву и Цхинвал. История расследования войны в Югославии тому пример. И здесь со стороны албанцев были осуждены три военных чина, зато на скамье подсудимых оказались практически все лидеры Югославии.

Пристрастность Гаагского суда сквозила и в словах прокурора Бенсуда, которые она произнесла на встрече с премьер-министром Гахарией.

«Я могу заверить вас, что мы действительно хорошо работаем с грузинской стороной, и сейчас пытаемся найти пути, чтобы добыть как можно больше доказательств», — сказала Фату Бенсуда.

Едва ли прокурор МУС, разговаривая с грузинским премьером, имела в виду доказательства преступлений Грузии.

Еще одной инстанцией, в которой рассматриваются военные преступления августа 2008 года, является Страсбургский суд. Сюда также были направлены индивидуальные иски против действий Грузии. Истцами выступили жители Южной Осетии, военнослужащие российской армии, проходившие службу в миротворческом батальоне в Цхинвале, а также их близкие. Обращения жителей Южной Осетии против Грузии были поданы в конце августа — начале октября 2008 года, практически сразу после войны в Южной Осетии — более трех тысяч исков. Однако до сегодняшнего дня положительного реагирования на эти обращения нет. Более того, большинство этих исков под разными предлогами были отклонены.

Конечно, можно было бы принять аргументацию судей Страсбургского суда, если бы не вскрывшиеся недавно факты их ангажированности. Во Франции разгорается скандал, вызванный информацией о связи этого суда со структурами американского миллиардера Джорджа Сороса. Оказалось, что в период с 2009 по 2019 год сто судей финансировались его фондом «Открытое общество» напрямую, либо через аффилированные с ним структуры. Данную информацию прокомментировал депутат Европарламента Николас Бэй, который назвал опубликованные в СМИ Франции данные «поистине ужасающими». По его мнению, долгосрочная стратегия, разработанная «филантропом» Соросом, при помощи подобных фондов обеспечила ему такое влияние, которому могут позавидовать многие главы государств.

Еще дальше в своей оценке создавшегося положения пошла лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Она призвала президента Франции Эммануэля Макрона обратить на ситуацию внимание и отныне прекратить принимать во внимание мнение Страсбургского суда.

Отметим, что недавно президент РФ Владимир Путин предложил внести в конституцию страны положение о приоритете Конституционного суда России над Европейским судом по правам человека. Если закон примут, российские власти смогут отказываться выполнять решения ЕСПЧ, который фактически находится под контролем частного американского капитала.

Со своей стороны отметим, что после того, как стало известно, что судьи Страсбургского суда находятся на довольствии Сороса, надеяться на объективность и этой судебной инстанции не приходится.

Югоосетинская газета «Республика»

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