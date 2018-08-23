Если Продан задавит все контрабандные кланы, — станет национальным героем, — эксперт

В Генеральной прокуратуре не смогли собрать доказательную базу в отношении главы ГФС Мирослава Продана, хотя интенсивность «следственных действий» в Виннице напоминает 1937 год

Об этом в блоге на сайте «Корреспондент» пишет эксперт в сфере национальной безопасности Тарас Жовтенко.

«Луценко еще в середине прошлого месяца ответил, что имеет «претензии» к Продану. Но доказательств не предоставил. Нет доказательств, как я понимаю, и сейчас. Коллеги из Винницы рассказывали, что «следственные действия» там идут с интенсивностью, которую в городе не наблюдали с 37 года. «Воронки», многочасовые допросы. Но интенсивность пока не дала того, на что рассчитывало следствие. И, вероятно, уже не даст. Предъявлять Продану претензии по ореховым делам — подписываться под тем, что он фактически чист. Ничего другого не найдено, кроме старых, «заказушных» и давно дискредитированных дел из разряда тех, что не доживают и до суда», — отмечает эксперт.

Жовтенко считает, что руководителя фискальной службы прессинг силовиков только мобилизовал.

«По моему мнению, противники Продана недооценили, считая просто «человеком Гройсмана», которого он вывез из родного региона. Никто не обратил внимание, что у начальника ГФС очень жесткий, бойцовский характер. Он, по сути, один на один выходит с очень сильными соперниками — чемпионами, которые раньше считались непобедимыми. В прошлом году с подачи Продана взяли Вадима Альперина, легенду контрабандного бизнеса. Много лет никто из силовиков не мог и подойти к его офису. В этом году Продан развернул войну против второго крупнейшего клана контрабандистов — Аминева-Сердюка. Арестована одна партия контейнеров на миллионы долларов, вторая. Эти люди не просто работали под «прокурорской» крышей. Они ее продавали другим контрабандным кланам», — пишет Жовтенко.

Эксперт утверждает, что в конфликте с Луценко время работает на Продана.

«Если бы Продану дали еще время, он бы перегрыз горло и последнему, самому крепкому клану, сидящему на контрабанде — группе Грановского-Куршутова. И сразу бы стал национальным героем, так как всем давно очевидно, что контрабанда и контрабандные кланы — один из фундаментов украинской коррупции. Думаю, враги Продана понимают: время работает на него, он становится сильнее. У Продана есть очень сильная поддержка внутри самой фискальной службы. За полтора года он смог сформировать достаточно сильную команду и в случае, если его противники перейдут «красную черту», и мы станем свидетелями откровенного беспредела, в его поддержку выступят, в том числе, сотрудники спецподразделения «Фантом», которые борются с контрабандой на линии фронта», — подводит итог блогер.

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