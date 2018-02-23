Если люди негативно оценивают реформы, значит, изменения не продуманы, — Бойко

Сопредседатель депутатской фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко в эфире телеканала «112 Украина». 23.02.2018

Если люди негативно оценивают реформы, значит, изменения не продуманы. Такое мнение в эфире телеканала «112 Украина» высказал сопредседатель депутатской фракции «Опозиционный блок» Юрий Бойко.

Бойко отметил, что реформа – это изменения в определенной отрасли, цель которых улучшить положение вещей, однако «если люди оценивают их негативно, значит, они не продуманы», убежден политик.

«Так называемая «медицинская реформа» — это наиболее характерная, и на ней можно показать, как вообще не надо делать», — считает политик. Он отметил, что изменения не объяснили ни врачам, ни населению, и это привело к неразберихе.

«Мы крайне негативно относимся ко всем инициативам, которые не подкреплены тщательной разработкой и не обговорены в обществе», — подчеркнул политик.

Кроме того, Бойко вспомнил и налоговую реформу, когда введение фиксированного налога привело к закрытию примерно 150 тыс. малых предприятий и сокрытию доходов. По словам политика, вместо фиксации налогов правительство должно было их снизить. «Нет другого выхода в стране, если она хочет сделать экономический скачок, чем уменьшение налогов. Мир не придумал других механизмов», — заключил Бойко.

Напомним, в конце января вступил в силу закон «О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания». Поэтому по графику медицинской реформы уже с апреля начнется официальное подписание деклараций на обслуживание с врачами на первичном уровне, а в июле должна заработать Национальная служба здоровья.

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