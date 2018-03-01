Если Гройсман хочет за себя агитировать на выборах, то корректно это делать не с поста премьера, — Вилкул

Народный депутат фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул в эфире «112 Украина». 01.03.2018

Если глава Кабмина Владимир Гройсман намерен участвовать в парламентских выборах, а также желает агитировать за себя, то корректно это делать не с поста премьер-министра. Такое мнение в эфире телеканала «112 Украина» высказал народный депутат от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул.

Нардеп напомнил, что несколько дней назад Гройсман объявил о своем намерении участвовать в будущих парламентских выборах.

«Я призываю его уйти в отставку. Если он идет в публичную политику с менеджерской должности, уйти в отставку, а не использовать весь административный ресурс, весь финансовый ресурс, весь силовой ресурс государства для реализации этих политических целей. Если он хочет за себя агитировать, то, наверное, это будет корректно и морально делать это не с должности премьер-министра», — убежден Вилкул.

Политик уверен, что нынешний состав Кабинета министров необходимо менять.

Отметим, очередные выборы в парламент должны пройти в 2019 году. Ранее спикер Рады Андрей Парубий заявил, что досрочных выборов в парламент не будет.

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