Если бы решили свернуть проект «Большое строительство», экономика Украины просто сорвалась бы в пропасть

Эксклюзивное интервью директора дорожно-строительной компании «Киевшляхбуд» Александра Ращупкина агентству «Интерфакс-Украина»

— Ситуация сложившаяся в стране в связи с пандемией коронавируса, кардинально повлияла на экономическое положение, тем не менее власть не стала сворачивать инфраструктурные проекты, почему?

— Мы благодарны Президенту, который правильно оценил те отрасли экономики, которые могут поддерживать экономику страны в период карантина. Финансирование дорожно-строительной отрасли загрузило предприятия и запустило товарно-денежные цепочки, как результат, растет количество занятых в этой сфере, а государство получает налоги с операционной деятельности сотен предприятий и поставщиков.

В частности, дорожная отрасль была включена в список приоритетных отраслей по финансированию, с бюджетирования не было снято ни копейки, более того, были добавлены значительные денежные средства. И те планы, которые были у Президента в конце 2019 года и в начале этого года, полностью выполняются.

Если решили бы свернуть проект «Большое строительство», экономика Украины просто сорвалась бы в пропасть.

— Какие меры противоэпидемиологической защиты предпринимаются компанией в связи с распространением COVID-19 Киеве? Используются ли специальные средства медицинской защиты во время ремонта дорог? Есть ли случаи заболевания среди сотрудников?

— «Киевшляхбуд» работает в черте мегаполиса, в Киеве, конечно, ответственности на нашей компании много. На всех наших базах, на объектах, на базе, где находятся общежития наших сотрудников и завод, приняты все меры: закуплены антисептики, маски. Проводятся санитарные обработки, закуплены экспресс-тесты, которые даже при самых минимальных простудных симптомах, мы используем.

А главное, мы укрепили дисциплину внутри коллектива и усилили наши медицинские команды, на сейчас у нас работает 20 медицинских сотрудников, которые ежедневно замеряют температуру у всех сотрудников, чтобы в случае чего сразу предпринимать необходимые меры. На конец апреля заболевших у нас, слава Богу, нет.

— В связи с пандемией как в Киеве, так и в Украине в целом, увеличивается количество безработных. Кроме того, десятки тысяч граждан вернулись из-за границы. Будет ли «Киевшляхбуд» в рамках программы правительства предоставлять новые рабочие места украинцам, пострадавшим от кризиса?

— Конечно, группа компаний RDS в которую входит «Киевшляхбуд» уже заявляла о планах увеличить штат на 900 сотрудников, но это больше связано с объектами, которые мы ведем по «Укравтодору».

А что касается города Киева, мы сейчас работаем на 7 объектах в Киеве. Мы надеемся, что к окончанию первого полугодия пик пандемии пройдет и финансирование наших объектов будет увеличено. Хотим, чтобы люди, которые возвратились из-за рубежа и остались без работы, а также многие люди , которые попали под сокращение в Украине, были трудоустроены. При средне оптимистичном сценарии развития ситуации, в Киеве до конца года сможем трудоустроить около 300 человек.

— Премьер рассчитывает, что новые безработные смогут работать на дорожных работах за 6-8 тыс. грн. Какой сейчас уровень зарплат в секторе, как на него повлияла эпидемия, выросло ли предложение рабочей силы?

— 6-8 тысяч гривен – это зарплата начинающего специалиста. Конечно дорожники зарабатывают намного больше. Мы будем способствовать возрождению престижности нашего труда, а названный уровень — это лишь начало.

— В последние годы на украинском рынке активно работают иностранные подрядчики: турецкие, азербайджанские, белорусские. Как повлиял или может повлиять кризис на их работу. Могут ли передаваться выигранные на тендерах контракты?

— Иностранные компании как работали, так и работают, единственное, что из-за карантина у них могут быть проблемы с тем , что их рабочие которые часто являются гражданами других стран, не могут попасть к нам в страну. Из-за этого реализация какой-то части проектов может быть замедленна. Передаваться выигранные на тендерах контракты не могут. Может быть только расторжение договора и проведение нового тендера.

Мы — национальная компания, понимаем важность продолжения работ по всем крупным и знаковым тендерам, в случае необходимости готовы будем оказать поддержу нашим зарубежным коллегам работающим с нами плечо к плечу, но уверен, что и у иностранных компаний в Украине проблем не должно возникнуть.

— Что с планами RDS и «Киевшляхбуда» по выходу на рынки стран Европы в условиях карантина и ограничений?

— Мы постоянно отслеживаем объявленные тендеры в Болгарии, Молдове, Румынии, Польше, эти страны близки нам, хотя там и есть свои нюансы. Если мы попадаем под квалификационные требования организаторов тендеров, конечно будем заявляться, амбиции и умения у нас есть.

— Коснулась ли сложившаяся ситуация в стране подрядчиков «Киевшляхбуда«? Есть ли дефицит асфальта или других материалов, необходимых для производства?

— Нет, мы не ощущаем никакого дефицита, все подрядчики работают. Почему сегодня дорожно-строительная отрасль важна для Украины? Потому что, после того как мы, к примеру, выиграли тендер, включается много отраслей. Начинают работать карьеры по добыче грунта, щебня, песка. Минеральные порошок, цемент и многое другое сырье, которое нам необходимо для производства. Нужен гранит высокого качества для тротуарной плитки, а также все, что связано с дизельным топливом, Кременчугский завод работает.

Все эти отрасли вслед за выигранным нами тендером включаются в работу, создаются технологические и товарно-денежные цепочки.

— Перегруженность киевских улиц автотранспортом в последние годы стала одной из основных проблем города. В пиковые часы транспортный коллапс в отдельных направлениях стал привычным явлением. Какое участие «Киевшляхбуд« принимает в решении транспортных проблем в столице? Планируется ли строительство новых транспортных развязок?

— Мы не власть и напрямую не влияем на стратегию развития города Киева. Но, насколько я знаю, КГГА и мэром – господином Кличко, много внимания уделяется тому, чтобы разрешить эту проблему. Мы, все-таки, как подрядчики выполняем, выигрывая тендер, те задачи, которые уже поставлены. А нам надо уже их осуществлять.

Я знаю, ведется много работ относительно и развязок по центру Киева и увеличения мостов, которые сегодня достраиваются и ремонтируются для того, чтобы ускорить прохождение транспорта. Знаю, что городом Киевом было заказано и сейчас осуществляется исследование по трафику движения, и, исходя из этого город планирует строительство новых развязок, расширение улиц, обновление системы работы светофоров. Знаю, что эта работа ведется и мы не можем не следить за этим, чтоб не потерять конкурентную способность.

Хотелось бы, что нас привлекали в качестве консультантов по вопросам дальнейшего инфраструктурного развития Киева и других городов.

— Ремонт и строительство мостов и путепроводов также является одной из основных инфраструктурных проблем в Киеве и стране. Планируете ли вы принимать участие в работах на этом направлении?

— Мы регулярно принимаем участие в таких тендерах потому, что у нас есть наше мостовое подразделение, которое требует загрузки. На сегодня в стране мы уже реализовали 5 развязок. И сейчас работаем и в Полтавской области, и в Одесской области, сделали в Киеве Одесскую площадь, полностью реконструировав там развязку.

Сейчас работаем на путепроводах, как субподрядчик у организаций, которые выиграли ген подряд. Строительство мостов — это сейчас приоритет и в целом по стране, и особенно в городе Киеве. В целом и для нас это одно из важнейших направлений развития.

— Как известно, группа RDS широко применяет бетонные технологии в своей деятельности. На Ваш взгляд, целесообразно ли строительство бетонных дорог в Киеве и других городах ?

— Несколько лет назад мы успешно вышли на рынок бетонного строительства. При этом, в стране постоянно ведется дискуссия о целесообразности такого строительства. Есть стойкие аргументы в пользу использования бетона; бетон – это сырье, которое производится украинскими предприятиями и он должен быть дешевле и долговечней с учетом того, что конструктивные решения достаточно серьезные и на них дают гарантии использования большего срока, чем на асфальт.

Но, при этом мы должны принимать во внимание и саму технологию строительства бетонных дорог. И, по моему мнению, бетонное покрытие в основном должно использоваться на дорогах первой категории с разделительной полосой. Если мы строим новую дорогу – не важно, что мы используем – бетон или асфальт, потому что у нее отдельный отвод земли, и это не мешает движению транспорта. Но тут нужно учитывать себестоимость строительства и удобство осуществления строительных работ. Мы сейчас и в Полтавской области строим бетонную дорогу Н-31 и в Николаевской Н-14.

А с точки зрения Киева, я считаю, бетонные дороги можно строить на больших проспектах либо на окружных магистралях. Сегодня можно спокойно применять бетонную технологию.

— В каких еще проектах группы RDS по строительству бетонных дорог за пределами Киева вы планируете принимать участие?

— Из тех проектов, что на слуху сегодня мы работаем на Н-31 Полтава — Днепропетровск в Полтавской области и Н-14 в Николаевской области, которая известна как одна из самых ужасных дорог в стране . В одной области мы выиграли тендеров более, чем 1 млрд гривен, в другой на 1,5 млрд и осуществляем работы без задержек.

Финансирование государством выделено в полном объёме . В планах участие в тендерах по достройке дороги Н-14 Николаев -Кировоград. Также планируем участвовать в строительстве дороги М-05 Киев-Одесса в Одесской области. Была информация, что еще в планах бетонная дорога, которая свяжет порты Херсона и Николаева. Этот проект нас также будет интересовать. У нас уже вложены большие инвестиции в технологии укладки бетона и в этом сегменте мы очень конкурентны.

— Есть ли в отрасли новые технологии к применению которых вы присматриваетесь?

— Дорожная отрасль бурно развивается последние годы, не пропускаем ни одной значимой зарубежной выставки, активно участвуем от Германии до ОАЭ. Без приобретения новой техники мы просто не сможем быть конкурентными.

Автоматизированная техника дает более высокое качество укладки как асфальта, так и нижних слоев основания. Добавки, которые идут в асфальт, георешетки, которые используются в технологии укладки слоев дорожного покрытия. Мы постоянно это всё это мониторим, чтобы быть передовой компанией на рынке. У нас есть своя проектная организация, которая отслеживает эти моменты.

Мы стараемся показывать заказчику применение тех или иных технологий, которые будут улучшать качество и долговечность дорог.

— Есть ли понимание, какой вы видите дорожную инфраструктуру Киева в будущем? На что следует обратить внимание городским властям при планировании дорожного строительства?

— Естественно, как компания, которая занимается дорогами 15 лет, мы проводили реконструкцию дорог с нуля: от замены коммуникаций – всех инженерных сетей до асфальтирования и обустройства . И 9 лет мы уже работаем в Киеве.

По моему мнению, важно подходить к реконструкции дорог комплексно. Чтобы это было долговечно и не приходилось потом менять трубы и разбивать новый асфальт. Но, естественно, так как в городе очень старые сети, невозможно поменять всё и сразу. Это проблема всех городов.

Там, где запланировано новое строительство, и утверждены генпланы городов, было бы понятно где будет строиться новый ЖК, новый ТЦ. Тогда, конечно, можно было бы озадачивать сетевиков, владельцев-монополистов газа, электричества, водопровода и так далее, и сразу же при реконструкции дорог закладывать на 10-15 лет вперед все эти вещи. И эта дорога стояла бы долго и не нужно было бы потом ничего копать. Если мы говорим о замене старых сетей, то город всегда учитывает эти технические условия как заказчик.

Я вижу стратегию в том, чтобы генплан строительства города согласовывался с «Киевавтодором» и можно было бы туда закладывать замену всех сетей. Также нужны исследования в части трафика движения, это то, что закладываешь на 5-7 лет вперед в зависимости от строительства жилых и нежилых построек. Планируешь, насколько будет увеличен трафик движения и насколько расширять улицы и так далее.

— 29 апреля АМКУ получил от общественных организаций заявление о якобы нарушении антимонопольного законодательства группой компаний RDS и компанией «Автомагистраль-Юг», как Вы это прокомментируете?

Удивительное совпадение! 28 апреля руководитель государственного «Укравтодора» Александр Кубраков заявляет о самой злободневной проблеме отрасли в виде засилья «тендерных троллей» (так в нашем профессиональном сообществе идентифицируют компании, которые срывают тендера), называет фамилии организаторов, имена компаний, оценивает общий срыв тендеров на 8,7 млрд грн, а через день АМКУ получает это заявление…

Думаю, что собственники группы компаний RDS отдельно прокомментируют эту ситуацию, я же как топ менеджер с полной уверенностью заявляю, что мы работаем согласно законодательства, сотрудничаем с западными партнерами и нам просто невыгодно и неприемлемо нарушать какие-либо нормы права. По всей видимости, такие заявления в АМКУ это результат подковерной борьбы за прописывание в новую методологию закупок в сфере дорожного строительства вредных для страны принципов.

— Национальная ассоциация дорожников Украины, ряд других саморегулирующихся ассоциаций выступили в защиту этой новой методологии закупок в сфере дорожного строительства, но у документа есть и противники. А каковы Ваши соображения?.

— Я поддерживаю новую методологию проведения тендеров. Украина последние 10 лет активно перенимает европейский опыт, нормы, законодательство, соответственно мы не можем пренебрегать теми законами и правилами, которые существуют в европейской практике работы дорожных компаний.

Сегодня то, что происходит в нашем государстве, работает в 2 направлениях: мировые финансовые институции вкладывают деньги в нашу страну на реконструкцию дорог, финансирование происходит за счет средств Мирового банка, Европейского банка реконструкции и развития, которые работают по правилам, в которых жестко прописаны определенные критерии, среди них есть требование наличия выполненного контракта в прошлом на ту сумму, на которую проводится новый тендер, наличие объемов работ соответствующих работам в контракте , который разыгрывается на тендере, наличие техники, наличие людей с определенной квалификацией и прочее, и прочее.

Это общемировая тенденция, что на больших дорогах государственного значения должны работать компании, которые уже имеют опыт работы. Это гарантия надежности качества дорог в будущем. Без этого тяжело будет реализовать инициативы руководства страны по улучшению качества дорог, а так называемое явление «тендерных троллей» (мелких компаний, которые срывают тендера, чтобы шантажировать крупные качественные компании) останется на рынке со всеми последствиями для власти и граждан.

За 15 лет мы вложили большие деньги в развитие мощностей, мы привлекали заемные средства, брали лизинги и кредиты и вышли на тот уровень, чтобы попасть под европейские критерии и строить дороги государственного значения. Нам по силу выполнение любых работ и в Украине, и за рубежом.





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