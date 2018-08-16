Еще трое россиян попросились на обмен к Путину

Еще трое граждан России написали заявления на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой обменять их на украинских политзаключенных

Об этом сообщила омбудсвумен Людмила Денисова на своей странице в Facebook, передает «ДС».

«Сегодня такие заявления мы получили еще от трех человек. Заявления были написаны Гаджиевым Русланом Джупалаевичем, Кимаковским Игорем Владимировичем (ГУ «Бахмутское учреждение исполнения наказаний №6») и Мефедовым Евгением Игоревичем (ГУ «Николаевский следственный изолятор»), — написала она.

Кроме того, она подчеркнула, что все заявления будут направлены в Министерство иностранных дел Украины, чтобы МИД доставил их дипломатической почтой в администрацию президента России.

Как сообщала «ДС», президент Петр Порошенко готов помиловать 11 российских преступников, осужденных в Украине, чтобы освободить политзаключенных Кремля.

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