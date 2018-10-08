ЕС потребовал от России немедленного освобождения Сенцова и других политзаключенных

Европейский союз требует от России, помимо быстрого и надлежащего лечения, немедленного освобождения режиссера Олега Сенцова и всех незаконно удерживаемых граждан Украины в России и в оккупированном Крыму

Об этом заявила пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич, сообщает «ДС» со ссылкой на «РБК».

Пресс-секретарь подчеркивает, что Сенцов был заключен в тюрьму за предполагаемые действия, связанные с протестом против незаконной аннексии Крымского полуострова Россией, и ЕС считает его дело нарушением международного права и элементарных стандартов правосудия.

«Олег Сенцов продемонстрировал невероятное мужество, решительность и самоотверженность в течение 145 дней голодовки. Состояние его здоровья сейчас критически ухудшилось. Отказавшись предоставить ему надлежащее медицинское лечение, власти РФ нарушили его права и свои обязательства в области прав человека согласно международному праву», — говорит Косьянчич.

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Ранее «ДС» писала, что Олег Сенцов прекратил голодовку, которую он держал 145 дней. По словам адвоката Сенцова, решение о прекращении голодовки принято после того, как российские врачи и тюремщики выдвинули ультиматум Сенцову, предложив либо добровольно прекратить голодовку, либо согласиться на принудительное кормление.

Напомним, Олег Сенцов был арестован ФСБ в мае 2014 года, после аннексии Крыма Россией. Его обвинили в планировании терактов и вывезли в Москву. Там режиссера приговорили к 20 годам колонии.

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