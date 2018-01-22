ЕС планирует заключить соглашение об ассоциации с Палестиной

Евросоюз рассчитывает заключить с Палестиной соглашение об ассоциации, сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне глав МИД, передает «Коммерсант» («Ъ»).

«Мы хотим заявить президенту Аббасу, что ЕС хочет перейти в отношениях с Палестиной от временного соглашения к соглашению об ассоциации»,— цитирует издание французского министра. По его словам, ЕС также планирует подтвердить приверженность урегулированию ближневосточного конфликта на основе принципа «двух государств». По мнению господина Ле Дриана, этот принцип был подорван решением США перенести свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

США признали Иерусалим столицей Израиля 6 декабря прошлого года. Решение вызвало негативную реакцию со стороны руководства арабских стран, против него выступили и союзники США. Резолюцию Совбеза ООН, осуждающую признание статуса города, Вашингтон заблокировал.

Источник