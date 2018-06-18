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ЕС на год продлил санкции против РФ за аннексию Крыма

Политика 18 Июн 2018
ЕС на год продлил санкции против РФ за аннексию Крыма
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Совет Европейского Союза на год продлил санкции против России за незаконную аннексию Крыма. Об этом в Twitter написал брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

«Министры ЕС продлили еще на один год запрет на инвестиции в Крым», — написал Йозвяк.

Отмечается, что санкции продлили до 23 июня 2019 года.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о договоренности, достигнутой между лидерами стран G7 о готовности при необходимости принять решение о введении новых ограничительных мер против России.

Напомним, санкции ЕС включают запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя; инвестиции в Крым или Севастополь; туристические услуги в Крыму и Севастополе; экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.

Напомним, Россия аннексировала Крым в марте 2014 года. Крым объявлен временно оккупированной территорией. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. РФ отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».



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