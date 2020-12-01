Ермак назначил Арестовича стратегическим советником — новости политики

Арестович стал стратегическим советником Ермака

Алексей Арестович, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, стал стратегическим советником главы офиса Владимира Зеленского. Соответствующее решение 1 декабря принял

Андрей Ермак.

Глава Офиса президента Андрей Ермак назначил… Алексея Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны,

говорится в сообщении на сайте президента.

Задача Арестовича — предоставить исчерпывающий ответ, чтобы противодействовать распространению дезинформации или оскорблений. Мы — единая команда, которая совместными усилиями защищает

нашу страну, — рассказал Ермак.

Глава ОПУ пожаловался на наличие фейков, искаженной информации, а также необоснованных обвинений, на которые нужно своевременно и качественно реагировать. Этим и будет

заниматься Арестович.

Среди задач советника по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны — согласование позиций профильных ведомств и наработка «единого

голоса», — резюмировали на Банковой.

Напомним, что в конце октября военный обозреватель Алексей Арестович стал советником делегации Украины по информационной

политике с полномочиями «единого голоса» по информированию СМИ, международных партнеров и народа Украины.

Читайте также

Россия нас шантажирует — Арестович объяснил срыв обмена пленными

Источник