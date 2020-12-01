Ермак назначил Арестовича стратегическим советником — новости политики

Арестович стал стратегическим советником Ермака
Алексей Арестович, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, стал стратегическим советником главы офиса Владимира Зеленского. Соответствующее решение 1 декабря принял
Андрей Ермак.
Глава Офиса президента Андрей Ермак назначил… Алексея Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны,
говорится в сообщении на сайте президента.
Задача Арестовича — предоставить исчерпывающий ответ, чтобы противодействовать распространению дезинформации или оскорблений. Мы — единая команда, которая совместными усилиями защищает
нашу страну, — рассказал Ермак.
Глава ОПУ пожаловался на наличие фейков, искаженной информации, а также необоснованных обвинений, на которые нужно своевременно и качественно реагировать. Этим и будет
заниматься Арестович.
Среди задач советника по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны — согласование позиций профильных ведомств и наработка «единого
голоса», — резюмировали на Банковой.
Напомним, что в конце октября военный обозреватель Алексей Арестович стал советником делегации Украины по информационной
политике с полномочиями «единого голоса» по информированию СМИ, международных партнеров и народа Украины.
Читайте также