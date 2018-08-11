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Эрдоган призвал жителей Турции продать доллары и евро

Курс валют 11 Авг 2018
Эрдоган призвал жителей Турции продать доллары и евро
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Курс турецкой лиры падает

Призыв связан с необходимостью укрепить национальную валюту, курс которой обвалился на фоне ухудшений отношений с США.


Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан Турции обменять доллары и евро на национальную валюту — турецкую лиру, сообщает Reuters.


Призыв связан с необходимостью укрепить национальную валюту, курс которой обвалился на фоне опасений относительно экономики и ухудшения отношений с США.


Без газа и F-35. Конфликт между США и Турцией


Общаясь со своими сторонниками, Эрдоган также выразил сожаление в связи с тем, что Вашингтон сделал выбор в пользу американского пастора Эндрю Брансона, задержанного в Турции по обвинениям в терроризме, а не союзника по НАТО.


Ранее сообщалось, что Эрдоган призвал власти США пересмотреть отношение к Турции, пригрозив в противном случае начать поиск других друзей и союзников.


 


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