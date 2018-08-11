Эрдоган призвал жителей Турции продать доллары и евро

Курс турецкой лиры падает
Призыв связан с необходимостью укрепить национальную валюту, курс которой обвалился на фоне ухудшений отношений с США.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан Турции обменять доллары и евро на национальную валюту — турецкую лиру, сообщает Reuters.
Призыв связан с необходимостью укрепить национальную валюту, курс которой обвалился на фоне опасений относительно экономики и ухудшения отношений с США.
Без газа и F-35. Конфликт между США и Турцией
Общаясь со своими сторонниками, Эрдоган также выразил сожаление в связи с тем, что Вашингтон сделал выбор в пользу американского пастора Эндрю Брансона, задержанного в Турции по обвинениям в терроризме, а не союзника по НАТО.
Ранее сообщалось, что Эрдоган призвал власти США пересмотреть отношение к Турции, пригрозив в противном случае начать поиск других друзей и союзников.
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