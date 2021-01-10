Эрдоган прекращает пользоваться WhatsApp из-за новой политики мессенджера

Мессенджер обязал своих пользователей делиться личным данными с Facebook
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Министерство обороны Турции откажутся от мессенджера WhatsApp из-за новых правил пользования.
Об этом сообщает пресс-служба турецкого лидера.
Пресс-служба переведет свои группы из WhatsApp в зашифрованный мессенджер BiP компании Turkcell.
Мессенджер WhatsApp обязал своих пользователей делиться личным данными с Facebook. Обе компании принадлежат американскому tech-миллиардеру Марку Цукербергу и обслуживают совокупно около 4,7 млрд пользователей по всему миру.
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Теперь Facebook, а также его родственные компании смогут получить данные о номере телефона, фото и имя профиля, сведения о транзакциях, номерах, сохраненных в телефонных книжках, информацию о мобильных устройствах пользователей WhatsApp и даже их IP-адреса (соответственно, и потенциальное местонахождение).
Напомним, бесплатная система мгновенного обмена текстовыми сообщениями WhatsApp с сегодняшнего дня прекращает поддержку устаревших версий Android и iOS.
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