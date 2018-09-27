Эрдоган предложил Германии вместе противостоять США

Действующий президент Турции Реджеп Эрдоган рассказал о том, как складываются дипломатические отношения его страны с Соединенными Штатами Америки на сегодняшний день.

По словам турецкого президента, Вашингтон втягивает Анкару в «беспощадную» экономическую войну. Реджеп Эрдоган придерживается мнения, что США ведут нечестную и необдуманную политику — война, в которую втягивает весь мир Америка, нанесет вред всем, без исключения, считает он.

На днях состоится визит Реджепа Эрдогана в Германию. У него, судя по всему, на рабочую встречу большие планы — он уже заявил, что Анкара нуждается в помощи Берлина. Говорит, мол, Турции и Германии нужно объединиться против Соединенных Штатов Америки, пока еще можно исправить то, что те творят. Если получится, замечает Реджеп Эрдоган, под свои знамена нужно зазвать как можно больше европейских стран.

Отметим, что, возможно, у Реджепа Эрдогана получится создать нечто вроде антиамериканской коалиции. Во всяком случае, в Европе на сегодняшний день настроения уж точно не проамериканские. Дело в том, что тамошние государства весьма недовольны санкциями США в отношении Ирана. Ранее «Правда.Ру» писала об этом. Европа сетует, что из-за торговых ограничений США в отношении ближневосточной страны страдают она.

Ранее «Правда.Ру» писала о том, что Реджеп Эрдоган подтвердил — американо-турецкие отношения переживают далеко не самые лучшие времена. Турецкий президент намекнул, что виноваты в этом США. И заявил — Турции есть куда податься, у нее есть друзья и помимо Америки.

Фото: Forodom.ru/Rex Features

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