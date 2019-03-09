Эрдоган посоветовал США и НАТО не беспокоиться за свою безопасность

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 9 марта, что закупаемые его страной российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 никак не связаны с безопасностью НАТО, Соединённых Штатов, а также истребителей пятого поколения F-35, которые Анкары рассчитывает приобрести у Вашингтона. Об этом турецкий лидер сказал на предвыборном митинге в турецком Диярбакыре (31 марта в Турции пройдут выборы в местные органы власти), передаёт агентство Anadolu.

«Закупаемые нами С-400 никак не связаны с безопасностью НАТО, США или F-35. Причины, по которым мы покупаем эти комплексы, очевидны», — отметил глава Турецкой Республики.

При этом Эрдоган обратил внимание на то, что условия использования российских С-400 не скрываются турецкой стороной. Президент Турции выразил надежду, что проблемы в отношениях между Анкарой и Вашингтоном из-за покупки российских оборонительных систем «будут урегулированы так же, как это было сделано и по другим темам».

Как сообщало EADaily, накануне пресс-секретарь Министерства обороны США Чарльз Саммерс заявил, что Турция столкнётся с «серьёзными последствиями» в отношениях с Вашингтоном, если всё же доведёт свой контракт с Москвой по С-400 до конца. По словам представителя Пентагона, покупка комплексов «отразится на (продаже Анкаре американских противовоздушных и противоракетных систем) Patriot и (самолетов) F-35».

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Соединённые Штаты уже длительное время склоняют Турцию к отказу от закупки российских С-400, при этом не упуская случая припугнуть союзника по НАТО возможным введением против него санкций. Если Анкара приобретёт С-400, то Вашингтон может пойти на установление ограничительных мер в отношении Турции. Об этом 5 марта заявил представитель Госдепартамента США Роберт Палладино. По его словам, отношение США к турецко-российскому контракту по системам С-400 не изменилось.

«Инициатива Турции по закупке данных систем у России вызывает серьёзную обеспокоенность Вашингтона», — отметил тогда Палладино.

США тесно контактируют с Турцией по вопросу противовоздушных и противоракетных систем и предложили турецкой стороне приобрести системы Patriot американского производства, напомнил он.

«Поставки российских С-400 в Турцию приведут к пересмотру участия Анкары в программе создания самолёта пятого поколения F-35. Кроме того, будет поставлена под вопрос возможность поставок (Турции) оружия в будущем», — предупредили в Госдепе.

Там также напомнили турецкому руководству, что страны, на вооружении которых находятся российские С-400, подпадают под действие закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

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Напомним, Россия и Турция заключили контракт на поставку Анкаре ЗРК С-400 «Триумф». Турция приобретает четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $ 2,5 млрд. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев ранее сообщил, что Москва поставит С-400 к осени 2019 года, при этом возможна некоторая локализация производства, но без передачи турецким партнёрам чувствительных технологий.

По данным СМИ, Турция уже приступила к строительству площадки для базирования «Триумфов», несмотря на заявления США о нежелательности приобретения у Москвы данного оружия.

Турецкие планы закупить С-400 были встречены со стороны НАТО и американской администрации крайне настороженно. Основной аргумент союзников Анкары по евро-атлантическому военному блоку — российские ЗРК несовместимы со стоящими на вооружении как Турции, так и других стран альянса аналогичными системами.

Турция планирует закупить у США десятки многоцелевых истребителей F-35 и является ключевым производителем нескольких компонентов для этого самолёта. Но размещение С-400 и F-35 в одной стране может позволить России раздобыть ценные разведданные об американском истребителе пятого поколения. Интеграция С-400 в систему ПВО Турции также может ознакомить Россию с тактикой НАТО, ранее обращали внимание военные источники в странах альянса.





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