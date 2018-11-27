Эра «дешевых денег» подошла к концу — Take-profit.org — Город финансов

Лидеры G 20 встретятся на этой неделе в Аргентине, а аналитики JPMorganChase подчитали, что смягчение монетарной политики увеличит на 0.3% мировой рост ВВП в следующем году, максимум за 10 лет.

В период с 2010-го по 2016-й каждый год показатель сокращался на 0.4%, так как правительства принимали меры жесткой экономии.

ФРС намерена завершить мягкую монетарную политику, которая была направлена на смягчение эффекта от последствий рецессии 2009-го.

Китай снижает налоги и повышает расходы на инфраструктуру, чтобы стимулировать спрос. В Европе Британия намерена повысить расходы, тогда как Испания и Италия полагаются на бюджетную политику. СШАжеориентируютсянаснижениеналогов.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в своем последнем отчете призывала правительства приостановить повышение расходов и снижение налогов, если мировая экономика вновь сбавит обороты.

Синхронизированный спад

Возможности заимствования могут быть ограничены. МВФ утверждает, что потенциал для повышения расходов в США и Китае не такой большой, как можно было полагать, и ограничен в Италии и Бразилии.

Тогда как госзадолженность высока во многих странах, бюджетная политика остается единственной подушкой, которая может смягчить негативный эффект, принимая во внимание сократившиеся ресурсы центробанков, считает ОЭСР.

Эдриэн Купер, экономист OxfordEconomicsутверждает, чтобюджетнаяполитикапозволит перспективам мирового роста оставаться «здоровыми». В США смягчение монетарной политики может ускорить рост ВВП в 2019-м, а также поддержать рост занятости, потребительских настроений и инвестиций в бизнес, заключает он.

Наталья Волобоева, Take-profit.org

Источник: Take-Profit

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