EQUINOX: Диджитализация коммерции будущего (НОВОСТИ КОМПАНИЙ) — Экономика. Экономические новости Украины и Мира. Финансовые новости — Depo.ua

Новости компаний

Раскрутка онлайн набирает обороты. Но знаете ли Вы, как попасть на добросовестное воплощение Ваших желаний?

Деваться некуда

Украина только становится на путь цифровизации бизнеса. Отечественная экономика требует изменения бизнес векторов на пользу диджитализации, что уже поражает своей результативностью: электронная торговля в Украине за последний год выросла на 30%, достигнув 50 млрд грн, и продолжает расти. За прошлый год около 70 тысяч компаний заявили о себе в онлайн-пространстве. И это только начало цифровой модернизации.

Современность бросает нас в водоворот новых условий создания дееспособной конкурентоспособной коммерции. Поэтому владельцы коммерции должны быть в курсе всех особенностей ведения бизнеса онлайн. Цифровой маркетинг дает широкий спектр возможностей, чтобы представить коммерцию многомиллионной аудитории: SMM, SEO, контент-маркетинг, Youtube-продвижение, Facebook targeting, E-mail marketing, контекстная реклама.

Спектр услуг достаточно широк, поэтому каждый бизнес обязательно найдет целесообразные пути популяризации.

Стандарты качества

Некачественная политика коммерциализации ставит под вопрос успешное развитие онлайн бизнеса в Украине.

Потребитель часто остается обманутым из-за заниженных требований к возможностям веб-разработки. Компания-исполнитель, в свою очередь, умалчивает о несостоятельности, или неуместности реализации услуг. Часто случается, что клиент не получает возможный максимум своего заказа.

Поэтому диджитал компания EQUINOX поделится секретами успешного предоставления и эффективного получения услуг на воркшопе «Ключевые составляющие продвижения бизнеса онлайн 2019».

Высший приоритет

Это всегда был и должен быть клиент, индивидуальные особенности бизнеса. Любая коммерция — уникальный механизм, поэтому каждая деталь должна быть проанализирована и принята во внимание. Клиент не всегда знает все пути достижения цели, для этого мы и существуем.

Личностно-ориентированные проекты

Главный недостаток компаний сферы онлайн-маркетинга – непонимание той ответственности, которая стоит за каждым шагом процесса популяризации.

Хороший результат требует комплексного анализа и аудита, даже для самых маленьких онлайн-манипуляций.

Главный результат любого обращения — помочь клиенту понять все латентные возможности проекта, продукта и указать самое подходящее пространство для реализации потенциала. Бесспорно, только при многоуровневой индивидуальной системе стратегий можно создать целостный незабываемый имидж.

Процесс популяризации – это всегда творчество. Каждый день – вызов гибкости мышления в каждой сфере онлайн. Заряд общества эмоциями правит узнаваемостью. Интересного концепта мало, настало время стильного, взрывного эксперимента, который будет привлекать интерес миллионной аудитории.

Пора внедрять новое качество жизни самыми смелыми инновациями!





Источник