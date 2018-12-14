Епифаний или Симеон: Кто возглавит поместную церковь. Новости политики — Деловая столица

Первого предстоятеля Единой Украинской православной поместной церкви могут звать Симеоном. Или, например, Епифанием

Вчера в Киеве состоялся Архиерейский собор УПЦ КП, который определил единого кандидата от этой церкви на пост предстоятеля будущей единой поместной церкви (имя не разглашается), а завтра в Киеве должен состояться Объединительный собор, на котором иерархи украинских православных церквей создадут Единую поместную церковь Украины и изберут ее предстоятеля. Споров о том, кто займет должность среди общественности не много (особенно после того, как глава УАПЦ Макарий взял самоотвод, а в УПЦ МП дали понять, что Онуфрий участвовать не будет), и большинство мнений склоняется к тому, что предстоятелем станет глава УПЦ Киевского патриархата Филарет. Это было бы логично, передает «ДС» со ссылкой на Depo.ua.

Но были и предположения, что Филарет, который у некоторых верующих может ассоциироваться с церковным расколом и не воспринимается теми, кто годами принципиально ходил в УПЦ МП, мог сознательно уступить место предстоятеля в пользу митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания и именно его кандидатуру вчера на Архиерейском соборе якобы решили выдвигать на должность предстоятеля.

В то же время по некоторым предположениям от УПЦ Московского патриархата на должность предстоятеля претендовать не Онуфрий, а Митрополит Винницкий и Барский Симеон. Именно его некоторые СМИ назвали «протеже Порошенко» и претендентом на высший статус в новой церкви.

От УАПЦ кандидатов, насколько известно, нет. Поэтому, основные претенденты на то, чтобы возглавить Поместную церковь Украины: Филарет или Епифаний и Симеон. Учитывая, что Филарета все, кому интересна тема церкви уже более или менее знают, остановимся на двух других кандидатурах.

Епифаний

Патриарший наместник, 39-летний митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифаний (при рождении — Сергей Петрович Думенко) свой карьерный путь начал с должности секретаря-референта Ровенского епархиального управления и личного секретаря митрополита Ровенского и Острожского Даниила.

Родом он из Одесской области, родился и рос в деревне, в простой рабочей семье, но учиться ребенка родители смогли отправить в Киев. В 2007 году принял постриг. После окончания духовной семинарии и духовной академии Епифаний защитил диссертацию и уехал на стажировку в Афины, на философский факультет. С тех пор владыка, кстати, прекрасно знает греческий и местные обычаи, что тоже называют преимуществом его как кандидата в предстоятели. Ведь гипотетически он может вести прямые переговоры с Вселенским патриархатом.

Епифаний несколько лет служил пресс-секретарем в епархии, редактировал православные газеты и даже является членом НСЖУ, поэтому знает и как взаимодействовать с общественностью. Кроме этого, он хорошо знает административную составляющую развития церкви, ведь служил на различных должностях.

Еще он преподавал в богословской академии, является ректором Киевской православной богословской академии, а в 2008 году стал секретарем Святейшего Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и управляющим делами Киевской Патриархии.

Архиепископ с 2012 года, митрополит с 2013, постоянный член Священного Синода УПЦ Киевского Патриархата. В 2013 он стал патриаршим насместником, то есть — правой рукой патриарха. Как объяснял, Филарет в добром здравии, но уже не имеет столько сил, как раньше и ему нужен помощник. В 2013 церковь специально ввела эту должность и избрала его, Епифания. По его словам, Филарет сам предложил такие изменения.

«Это ответственная должность, но она не дает прав общецерковного руководства. Только в случае смерти патриарха наместник становится местоблюстителем, то есть выполняет патриаршие обязанности и не единолично, а вместе с Синодом. А сейчас наместник фактически является лишь помощником Святейшего в управлении приходами в Киевской области. Патриарх действительно нуждается в помощнике, из-за большой нагрузки, но не в том, кто будет руководить вместо него. Никаких церковных полномочий Патриарх не передает своему наместнику», — рассказал он «Украине молодой».

В УПЦ МП его высокопреосвященство относится тепло и рассматривает их «как братьев, которые рано или поздно будут с нами в единой поместной Церкви». Напомним, это интервью происходило в 2013 году, еще до начала войны. Епифаний рассказывает о травле Кремлем митрополита Владимира (глава УПЦ МП, после его смерти эту должность занял Онуфрий), чтобы ограничить автономию и помешать автокефалии.

«При этом ангажированные на «Русский мир» комментаторы дискредитируют не только конкретных лиц, но и понятие автокефалии в целом. Мне кажется, что все это происходит также и потому, что в Москве понимают — стремление к единой поместной Украинской православной церкви является необратимым. Поэтому и прибегают к таким вопиющим действиям. Но каждое действие имеет противодействие. Поэтому я не исключаю, что такая атака Москвы только подтолкнет многих архиереев, священников УПЦ МП к тому, чтобы сделать выбор в пользу автокефалии. На Поместном соборе мы послали сигнал нашим братьям, что мы готовы к объединению», — заявлял тогда Епифаний.

А это о праздновании Крещения Руси:

«Патриарх Кирилл, вроде как барин к холопам, приедет к нам под вечер. Этим он очень хочет показать, что играет руководящую и ключевую роль, демонстрируя всему миру: вот видите, мы здесь единственные «канонические», признанные, а все остальные — «раскольники», которые не могут принимать участие в общем веселье. Москва хочет использовать праздник для своих геополитических интересов. Но историческую правду извратить невозможно. И мы свидетельствуем, что равноапостольный князь Владимир Великий был киевским князем и крестил Русь именно в Киеве. Москвы тогда даже как населенного пункта не было! Надеюсь, что всем хватит мудрости и терпения не дать Кремлю унизить Украину на ее собственном празднике».

Поэтому, его политические убеждения вполне понятны. И еще мы видим, что его высокопреосвященство имеет неплохие ораторские способности и за словом в карман не полезет.

Епифаний является сторонником не только объединения, но и независимости церкви. Вот что он говорит об объединении церквей в интервью изданию «Буковина»:

«От РПЦ нам поступают предложения об объединении. Но они не подходят, потому что мы не хотим быть под омофором Московской патриархии. Нас не удовлетворяет и то, чтобы мы стали экзархатом или митрополией Константинопольского патриархата. Потому что тогда будут две признанные украинские церкви: Украинская православная церковь Московского патриархата и Украинская православная церковь Константинопольского патриархата. А где же тогда будет настоящая Украинская православная церковь? Тогда не будет украинской церкви. А будут церкви разного подчинения. Поэтому мы должны создать свою поместную украинскую православную церковь. У нас есть для этого все возможности, все атрибуты: архиереи, монастыри, учебные заведения. Мы имеем полноценную базу для того, чтобы претендовать на признание. Но, повторюсь, это очень больной вопрос как для Москвы, так и для Константинополя. Поэтому мы сейчас ищем взаимопонимания с представителями других православных церквей, чтобы они вмешались в решение этого острого вопроса, а не смотрели со стороны, боясь гегемонии Москвы»

О личных увлечениях владыки Епифания неизвестно почти ничего. Сам о себе говорит, что очень любит молиться, когда наступает время для отдыха, а любимая книга у него «Quo vadis» Генрика Сенкевича. Имеет аккаунты на «Фейсбуке» и «Твиттере», дописывает там только о церковной службе. Публикует много фотографий

Симеон

Митрополит Винницкий и Барский Симеон родился в Райковцах Хмельницкой области 3 ноября 1962 года.

9 июля 2011 года во время литургии под открытым небом на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры митрополитом Владимиром (Сабоданом) Симеон был возведен в сан митрополита. 5 января 2013 в связи с выходом из состава Винницкой епархии Могилев-Подольской епархии титул изменен на Винницкий и Барский.

С началом войны в Донбассе Винницкая епархия УПЦ постоянно оказывала помощь украинским военным, собирая пожертвования, покупая бронежилеты.

После смерти митрополита Владимира (Сабодана) в августе 2014 он был одним из кандидатов на выборах нового предстоятеля УПЦ МП. В первом туре Симеон смог заручиться поддержкой лишь девять епископов УПЦ МП, проиграв митрополиту Бориспольскому и Броварскому Антонию (Паканичу) и будущему победителю митрополиту Черновицкому и Буковинскому Онуфрию (Березовскому). Во втором туре Симеон набрал лишь один голос, на втором месте оказался митрополит Антоний (25 голосов), новым главой УПЦ МП тогда был избран митрополит Онуфрий с 48 голосами.

В СМИ писали, что Симеон показал достаточно хорошие результаты, не заручился ни церковным, ни светским админресурсом.

После решения Константинопольского патриархата создать в Украине поместную церковь митрополит Симеон фигурировал в СМИ одним из возможных кандидатов на то, чтобы возглавить эту церковь. По данным журналистов, этому способствует его давняя дружба с семьей президента Украины Петра Порошенко. Известно, что принять участие в выборах главы УПЦ МП в 2014 году его уговаривал лично отец украинского лидера Алексей Порошенко.

Известно также, что во время вчерашнего заседания Собора епископов УПЦ в Киево-Печерской Лавре, принявший решение не присоединяться к единой украинской церкви, митрополит Винницкий Симеон стал единственным архиереем, не поддержали постановление Собора.





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