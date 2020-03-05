Эпидемия коронавируса: экономические последствия на примере рынка кукурузы в Китае

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В декабре прошлого года в китайском городе Ухань провинции Хубэй вспыхнула эпидемия атипичной пневмонии, вызванной ранее неизвестной формой коронавируса COVID-2019.

На сегодняшний день, благодаря беспрецедентным карантинным мерам, направленным на снижение внутренней миграции, Китаю удалось локализовать болезнь на относительно ограниченной территории. Динамика распространения заболеваемости в Китае пошла на спад, прогнозируется, что к концу апреля страна вернется к нормальной жизни. Уже сейчас влияние эпидемии сказывается на экономических потоках и инвестициях, финансовых рынках, а в долгосрочной перспективе приведет к замедлению темпов роста экономики Китая. В целом, учитывая размер экономики Китая, экономические последствия эпидемии будут иметь международный масштаб, и, в частности, окажут непосредственное влияние на экономику Украины.

Динамика вируса

По состоянию на 3 марта прирост заболеваемости по Китаю практически остановлен, сократившись до 0,15% в сутки, а динамика прироста выздоровления доведена до 0,57% в сутки. При этом процент летальных исходов снижен с 41% на первых неделях эпидемии до 6%. Северные и некоторые южные регионы отказались от карантина и восстанавливают нормальную инфраструктуру.

Сроки восстановления рынков

Эпидемия в Китае, в первую очередь, отразилась на транспортной системе и секторе услуг (туризм, торговля, развлечения). Негативный эффект был усилен тем, что сроки эпидемии пришлись на период празднования Китайского Нового года. Третичные рынки (рынки услуг и потребительских товаров) особенно динамичны. Именно третичный сектор пострадал более других, но для него характерно быстрое восстановление — месяц-полтора. Учитывая особенности логистического цикла, восстановление прерванных цепочек поставок и работы ориентированного на Китай третичного рынка Украины ожидается к концу апреля — началу мая. К этому сроку, видимо, будут сняты все ограничения по поставкам мелкого импортного товара из Китая.

Влияние эпидемии на индустриальный сектор КНР пока некритичное, поскольку она началась непосредственно перед каникулами. Однако этот сектор может значительно пострадать еще в ближайший месяц ввиду сбоев в логистике и разбалансировки цепочек поставок. Для восстановления его работы в прежнем объеме потребуется 2-3 месяца, а с учетом логистики в Украину мы перестанем ощущать влияние эпидемии в Китае ориентировочно только в середине-конце июня. Отметим, что Украина находится в числе уязвимых экономик, поскольку значительно зависит от глобальных цепочек поставок, и продолжительный срок восстановления логистики может иметь негативные последствия для производственного сектора Украины. В частности, для агросектора, поскольку период восстановления совпадет со временем посевной и начала вегетации, когда сельское хозяйство нуждается в удобрениях и СЗР.

Реакция фондовых рынков на ситуацию в Китае, по оценкам экспертов, была избыточной, фактически произошла экстраполяция случая вируса SARS 2003 года. Потеря $1,5 трлн и глобальная утилизация акций во многом связаны с высокой долей спекулятивного капитала. Для восстановления фондового рынка Китая потребуется около года, этот негативный эффект будет иметь комплексные, но слишком значительные последствия. Так, лишь одна компания, зарегистрированная в Украине, имеет прямое размещение на китайском фондовом рынке — дочка CNBM, оперирующая в солнечной энергетике, однако эта компания находится в критическом состоянии ввиду изменений в регулировании зеленого тарифа.

Опосредовано Украина может получить негативные эффекты от проседания рынка в Китае через сегмент отраслей, массово импортирующих из Китая и экспортирующих в Китай. Но опять же, эти сегменты ощутят большее влияние других событий: например, ослабление напряженности в торговых войнах Китая и США уже снижает шансы для экспортеров украинской кукурузы.

Структурные последствия для экономики Китая

Негативное влияние эпидемии на сектор услуг, на долю которого в КНР приходится порядка 60% ВВП, в долгосрочном периоде приведет к замедлению экономики Китая. По прогнозам китайских экспертов, проблемы эпидемии коронавируса могут отнять у роста экономики КНР в 2020 году около 1% прироста ВВП, в результате по итогам года экономика Китая может вырасти на 4% вместо ожидаемых ранее 5%, или 6-8% в период 2010-х.

В зоне максимального риска оказался сектор малого и среднего бизнеса Китая. По результатам исследования Института экономического управления университета Цинхуа, только треть китайских компаний малого и среднего бизнеса смогут пережить более двух месяцев остановки деятельности, и только 9% смогут продержаться более полугода. Для стабилизации конъюнктуры данного сектора экономики правительство КНР разрабатывает механизмы фискального стимулирования и государственного регулирования.

Для поддержки экономики правительство Китая предпринимает ряд стимулирующих мер по увеличению ликвидности, в числе которых — смягчение кредитной политики. 17 февраля китайский ЦБ объявил о снижении ставки среднесрочного кредитования с 3,25 до 3,15% и предоставил банкам 200 млрд юаней новых займов в рамках этих операций. Ранее в феврале ЦБ КНР снизил ставку по операциям 7-дневного репо с 2,5% до 2,4% и влил в систему 1,7 трлн юаней экстренных кредитов. Учитывая падение юаня к доллару, ожидается адресная помощь компаниям-производителям.

Общее снижение экономической активности в КНР планируется частично компенсировать за счет государственных программ в области медицины и поддержки инфраструктуры. Так, на 6 февраля фискальные органы всех уровней выделили 66,7 млрд юаней на профилактику эпидемий и борьбу с ними. Industrial and Commercial Bank of China создал спецфонд по финансированию медучреждений на сумму 20 млрд юаней, в рамках которого кредитную поддержку получат предприятия в области контроля и борьбы с эпидемиями. Также планируется увеличение инвестиций со стороны правительства в инфраструктурные проекты, в частности, строительство транспортной инфраструктуры и интенсификацию развития сетей 5G.

Влияние вируса на рынок кукурузы в КНР

Для оценки возможных последствий эпидемии в КНР для украинской экономики взглянем на изменения на рынке кукурузы Китая.

Известно, что с 2012 года решением 1-го заседания межправительственной комиссии Украина-КНР рынок Китая открыт для украинской кукурузы. К 2019 году украинская кукуруза заняла около 80% рынка реального экспорта кукурузы в КНР. Однако следует понимать, что, несмотря на такие впечатляющие успехи, экспорт из Украины не является решающим для состояния внутреннего рынка Китая. Так, из 257 млн т ежегодного внутреннего потребления кукурузы, годовая квота на экспорт составляет до 7,2 млн т (она меняется ежегодно), а реальный импорт в Китай — всего до 5,2 млн т. Из последних цифр видно, что у импортеров в КНР есть очевидный резерв увеличения объемов, а украинским экспортерам стоит трудиться над реализацией этих возможностей в плотной работе с китайскими импортерами.

Итак, о влиянии коронавируса. Сами хозяйства и внутреннее производство практически не пострадали, главное нарушение произошло с логистикой. Так, в период массового введения карантинных мер все физические передвижения грузов внутри Китая были заблокированы. В результате цены в портах снизились из-за перегрузки складов, а цены у потребителей на местах выросли. Пик роста пришелся на южные провинции. Производство на юге развито больше — особенно предприятия по глубокой переработке кукурузы. После окончания официальных отпусков 3-7 февраля на складах некоторых южных предприятий массово закончились производственные запасы, что привело к мгновенному скачку цен на 100-120 юаней за тонну кукурузы, что соответствует 5% росту.

В центральных провинциях рост цен начался на неделю раньше, видимо, ввиду ожиданий: центральные провинции больше других пострадали от эпидемии. Однако на пик прироста цены в центральных провинциях едва превысили 3% повышение. Северные провинции практически не ощутили роста цен. Динамику цен на кукурузу на внутреннем рынке КНР в период развития эпидемии коронавируса можно увидеть на рисунке. Такие ценовые дисбалансы не остались без правительственной реакции: были открыты запасы госрезерва зерна, внесены изменения в инструкции по ограничению логистики, запущены специальные аукционы зерна, в результате цены на кукурузу по всему Китаю (включая порты) вернулись на исходные позиции уже к концу февраля с небольшим приростом, соответствующим стандартной сезонной динамике. Во избежание дефицитов и паник на рынке продовольствия государственным компаниям было поручено дополнительно провести закупку 560 тыс. т украинской кукурузы, которая поступит в Китай в период март-апрель, и дополнительно около 200 тыс. т кукурузы из США после открытия рынка для экспортеров из США.

К слову, еще до начала эпидемии 15 января между Китаем и США подписано соглашение, ограничивающее введение 5-й волны дополнительных таможенных пошлин для китайских товаров при поставке в США. За это китайцы сняли ограничения для американских поставщиков продовольствия, в т.ч. и кукурузы. Хотя американская кукуруза ориентируется на иные «не украинские» сегменты китайского рынка — в первую очередь контейнерные поставки на предприятия глубокой переработки кукурузы. Такое соглашение окажет более существенное влияние на позиции украинских экспортеров кукурузы в Китае, чем коронавирус.

Также следует заметить эту ситуацию, как урок для будущей работы украинских экспортёров кукурузы в Китай. Во-первых, рынок контейнерных поставок и работа со средними потребителями позволяет ощутимо повысить торговую маржу. Этот сегмент плотно занят американскими компаниями. Американские трейдеры давно инвестировали в создание инфраструктуры доставки контейнерных грузов, и даже в условиях ограничений на импорт из США использовали эту инфраструктуру для доставок зерновых локального производства. Во-вторых, постоянная работа трейдеров на территории Китая дает свои результаты в организации продаж на местах. В результате после восстановления разрешения на ввоз американской кукурузы экспортеры из США быстро восстановят утраченные на рынке позиции, частично за счет потери рынка украинскими экспортерами.

Таким образом, влияние эпидемии коронавируса на рынок кукурузы в КНР можно признать ситуативным, благодаря жесткому государственному регулированию продовольственной политики. Однако некоторые тренды, сформировавшиеся на этом рынке традиционно, могут быть усилены результатами, полученными от эпидемии. Яркий пример тому — переход трейдинговых площадок в сегмент электронной коммерции. Тысячи лет Китай является центром международной торговли, поэтому традиционная форма рынков для оптовой торговли успешно работает до сих пор. Такие рынки при портах становятся местом для заключения больших контрактов для внешнего и внутреннего сегмента.

В течение последних 5-7 лет в припортовых таможенно-либеральных зонах активно развиваются проекты электронных торговых площадок. В начале развитие таких проектов дотировалось из государственных средств. Это сегмент отличный от товарных бирж, но со временем наиболее успешные площадки выполняют все больше функций, свойственных товарным биржам. В условиях эпидемии, при нежелательности физических контактов, такие площадки получили дополнительный мотив для развития. Работа на таких площадках также становится хорошей возможностью для иностранных экспортеров, обеспечивая доступ к потребителям внутреннего рынка. К сожалению, рынок кукурузы ввиду квотирования не позволяет прямую работу иностранных компаний на внутреннем рынке даже через электронные площадки, но участники рынка подсолнечного масла успешно используют такой инструмент.

Рекомендации украинским экспортерам продовольствия в КНР

Что же можно рекомендовать украинским экспортерам, принявшим рынок Китая в качестве целевого?

Во-первых, для успешной работы в Китае обязательно ваше присутствие в самом Китае. Это позволит узнать больше о законах функционирования этого рынка и найти местных партнеров, выполняющих те рыночные функции, без которых на большую маржу вам рассчитывать не стоит. Отличие китайского рынка — это большие масштабы сделок, глубокая диверсификация функций дистрибуции и высочайшая конкуренция. Раскрыв особенности отдельных принятых на локальном рынке схем и выбрав группу партнеров, способных дополнить вас в построении эффективной дистрибуции, вы можете получить хорошую прибавку к марже.

В-вторых, рынок Китая очень динамично развивается и претерпевает много изменений. Нужно следить за изменениями внимательно и находить новые рыночные ниши. Именно они дают большую маржу. В традиционных нишах маржа минимальна, поэтому все китайские трейдеры пытаются работать на больших объёмах при минимальной марже. Зачастую такие объемы маржи удивительно низки для украинских производителей, для китайцев же удивительны небольшие объемы производства украинских компаний.

В-третьих, Китай построен на жесточайшей конкуренции, в этих условиях никто не может работать себе в ущерб: поэтому вряд ли вы найдете себе партнеров, которые выручат вас в любых ситуациях. Партнеров должно быть несколько, и они тоже должны конкурировать друг с другом. Кроме этого, вам лучше знать всю цепочку дистрибуции до конечного потребителя. Однако это не значит, что без отдельных посредников вы легко обойдетесь при работе в Китае.

Вместе с негативными последствиями, эпидемия коронавируса безусловно создаст на рынке новые ниши, и тот, кто заметит их первым, сможет первым их реализовать и претендовать на солидные рыночные премии.

Тарас Голуб, исполнительный директор Украинской ассоциации «Пояс и путь»

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