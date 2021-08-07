Енотовидная собака забрела на территорию комплекса ЗАЭС

Вчера утром на территорию “Учебно-тренировочного центра” ОП “Запорожской АЭС” забрела енотовидная собака. Это не первый раз, когда животные посещают территорию комплекса.

Об этом в сети сообщил житель Энергодара Александр Боронкин.

В пятницу утром сотрудников “Учебно-тренировочного центра” ОП “Запорожская АЭС” встречал замечательный енот. Не перестают удивлять сотрудников ОП ЗАЭС обитатели дикой природы. Ранее уже были замечены зайцы, лисы, дикие кабаны и вот теперь енот, – написал очевидец.

Енотовидная собака похожа на них благодаря круглым стоячим ушам и темной «маске» на острой мордочке. Интересно, что енотам лапы помогают лазить по деревьям, а енотовидные собаки могут передвигаться только по земле.

Жильем енотовидные собаки часто выбирают дупла сваленных деревьев, углубления между старыми корнями, заросли и кустарники, покинутые другими животными норы.

Напомним, в Запорожье енотовидная собака прибежала в запорожский аэропорт в поисках еды. Животное вело себя агрессивно и не давало к себе приблизиться.

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