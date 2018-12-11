Энергоатом и Укргидроэнерго недополучили $2,5 миллиарда инвестиций — эксперт — Укринформ. Новости Украины и мира

ГП «НАЭК «Энергоатом» и ЧАО «Укргидроэнерго» из-за задержки с внедрением рынка электроэнергии недополучили 2,5 млрд долл. инвестиций.

Об этом на пресс-конференции в Укринформе сказал эксперт направления «Энергетика» «Украинского института будущего» Андриан Прокип.

«Мы оценили, насколько мы ежегодно теряем от того, что задержались с введением рынка. Это — более 12 млрд долл. потерь. Такие средние потери вследствие промедления будут и в дальнейшем. Это — недополучение инвестиционного ресурса основными игроками на сумму 2,5 млрд долл., среди которых Энергоатом и Укргидроэнерго, это увеличение сумм задолженности ГП «Энергорынок» перед производителями, которая по состоянию на 1 января 2018 года составляла более 1 млрд долл. США», — сказал Прокип.

Кроме того, по словам эксперта, следствием задержки внедрения рынка также является недополучение инвестиционного ресурса дистрибуторов на сумму 460 млн долл., повышение продолжительности отключений потребителей электроэнергии.

«Одно из последствий для потребителей — ухудшение качества поставки электроэнергии. Это рост времени, в течение которого потребители были без электроэнергии. Среди стран Европы в Украине самый высокий показатель», — подчеркнул эксперт.

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