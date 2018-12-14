Энергетика Украины реформируется — что будет с рынком электроэнергии — СЕГОДНЯ

В результате реформы украинского рынка электроэнергии, которая предусмотрена законом «О рынке электрической энергии», отрасль сможет привлекать в 11 раз больше инвестиций, чем сейчас, ВВП Украины получит дополнительный ежегодный прирост в размере 0,3%, а общий экономический подъем в стране приведет к росту благосостояния населения, которое к 2030 году получит дополнительные доходы в сумме 17,7 млрд долларов. Такие выводы сделал «Украинский институт будущего», проанализировав эффект от внедрения закона, который был принят в июле 2017 года.

Этот закон утвердил переход Украины на новую модель рынка электроэнергии, которая соответствует стандартам Евросоюза и является важным условием интеграции электроэнергетической сети Украины в общеевропейскую сеть. На имплементацию основной части реформы было отведено 2 года. Некоторые начнут действовать уже с 1 января, запуск свободного рынка произойдет с 1 июля 2019-го. Отдельные положения заработают лишь через три года.

«Чтобы понимать, насколько важна реформа электроэнергетики, нужно понимать, какую роль занимает электроэнергетика в нашей жизни. Потребители все до одного пользуются этими услугами. В структуре стоимости всех товаров есть составляющая электроэнергии. Энергетика – это 8% ВВП, это четверть всех уплаченных налогов и 3% населения, которые задействованы в энергетике», – отметил во время презентации один из авторов исследования, Адриан Прокип.

По его словам, прогнозы делались исходя из двух возможных сценариев: если новая модель рынка будет внедрена и если сохранится старая модель.

В случае, если реформирование рынка электроэнергии произойдет в соответствии с законом, дополнительные поступления в бюджет до 2030 года составят 12 млрд долларов. В т. ч. 6,8 млрд – в качестве НДС, 3,4 млрд – как НДФЛ и 1,7 млрд – как налог на прибыль.

Что касается влияния реформы на доходы людей, то оно будет неоднозначным. Как следствие увеличения тарифов на электроэнергию – доходы населения несколько упадут. Также немного снизится покупательская способность людей из-за увеличения энергетической составляющей в ряде товаров и, соответственно, подорожания самих товаров. Но в целом под влиянием экономического роста в стране благосостояние населения Украины вырастет на 17,68 млрд долларов.

Прирост ВВП только под влиянием внедрения реформ в электроэнергетике к 2030 году составит 72 млрд долларов. Для сравнения: в 2017 году весь номинальный ВВП в текущих ценах составлял 2 982 920 млн грн, или около 108 млрд долларов.

«Основные факторы, которые позволят достичь такого роста экономики, это переход на стимулирующее тарифообразование в дистрибуции, переход к конкурентному рынку, инвестиции, которые будут сделаны за счет ресурсов, появившихся вследствие реформы, и экспорт», – объясняет Адриан Прокип.

Если реформа не будет осуществлена, украинская экономика недополучит серьезные суммы. Как недополучает их последние 4 года из-за того, что реформирование рынка электроэнергии откладывается.

«Украина должна была перейти на стимулирующее тарифообразование и свободный рынок еще в 2014 году – после того, как стала членом европейского Энергетического сообщества. За это время она потеряла уже порядка 12 млрд долларов. Приблизительно такими же будут потери для бюджета и в дальнейшем», – говорит эксперт.

Как подсчитали аналитики, за время непроведения реформ Украина ежегодно недополучала более 2,5 млрд долларов инвестиций, которые в первую очередь могли бы привлекать «Энергоатом» и «Укргидроэнерго». Еще почти 0,5 млрд долларов составляют ежегодные потери инвестиционного ресурса дистрибуторов. Кроме того, растет задолженность госпредприятия «Энергорынок» перед производителями. На начало 2018 года долг уже составлял более миллиарда долларов. И, наконец, продолжительность отключения электроэнергии для потребителей увеличилась с 354 минут в 2014 году до 728 минут в 2017-м (индекс средней продолжительности прерывания работы системы, или SAIDI, который является индикатором надежности качества работы электросетей).

«Дальнейшая задержка реформы приведет к недополучению инвестиционного ресурса и невозможности сооружения новых мощностей. Атомных, гидроэлектростанций, гидроаккумулирующих электростанций, которые являются основной нашего электроснабжения. К росту нагрузок на тепловую генерацию. Ну, и к откладыванию позитивных эффектов и затягиванию потерь от этого», – предупреждает Адриан Прокип.

В частности, разница между инвестициями, которые могут привлечь генерирующие компании и дистрибуторы, в случае реализации и нереализации реформы, наглядно видно из следующего графика.

Сможет ли Украина зарабатывать на экспорте электроэнергии в случае проведения реформы (при другом сценарии ставить такой вопрос абсолютно бессмысленно)? По оценкам исследователей, если реформа начнется в 2019 году, уже к 2020-му оптовые цены на украинскую электроэнергию будут на 8 – 55% ниже, чем у ее ближайших европейских соседей – Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. То есть украинская электроэнергия была бы абсолютно конкурентоспособной на европейском рынке.

«По нашим оценкам, к 2030 году мы спокойно можем выйти на 25 млрд киловатт/часов экспорта электроэнергии», – говорит Прокип.

Самым щекотливым вопросом реформы остается вопрос о том, как в результате изменится тариф для конечных потребителей. То, что тарифы будут расти, не подлежит сомнению. Причем это касается всех групп потребителей (бытовых и не бытовых).

В случае проведения реформы рост тарифов произойдет за счет перехода на стимулирующее тарифообразование и построения конкурентного рынка. Для небытовых потребителей в 2019 году тарифы вырастут на 37%, в 2020 году – за счет ухода от практики кросс-субсидирование цена для них упадет на 14%. А в дальнейшем будет стандартный их рост примерно на 3% в год.

«Такой рост однозначно влияет на рост себестоимости продукции, но, по нашим оценкам, подорожание составит в среднем 0,75-0,93%, в зависимости от отраслей. Наибольший рост будет в металлургии, где крайне высок процент электроэнергии в себестоимости продукции», – говорит Адриан Прокип.

Для бытовых потребителей, т. е. для населения, в случае реализации реформы рост тарифов, по прогнозам экспертов, в 2019 году составит 21%, в 2020-м – на 86%, а после этого – также порядка 3 в год.

«Рост тарифов также произойдет за счет введения стимулирующего ценообразования и за счет ухода от практики кросс-субсидирования населения промышленностью. Это существенный рост для населения. Но мы ожидаем, что за счет экономического роста будут расти и доходы населения, и это фактически компенсирует потерю реального дохода в 2019 и 2020 годах», – говорит эксперт.





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