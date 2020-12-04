​Энергетика и электронная коммерция становятся ключевыми отраслями китайско-российского межрегионального сотрудничества

​Энергетика и электронная коммерция становятся ключевыми отраслями китайско-российского межрегионального сотрудничества

12 ноября представители Китая и России в рамках «Форума российско-китайского межрегионального сотрудничества в постэпидемическую эпоху – Возможности и Вызовы», прошедшего в видеоформате, обсудили приоритеты будущего межрегионального сотрудничества Китая и России, при этом уделили особое внимание сотрудничеству в области энергетики и электронной коммерции.

Межрегиональное сотрудничество является важной частью китайско-российского сотрудничества. Несмотря на влияние эпидемии КОВИД-19, торгово-экономическое сотрудничество между Китаем и Россией по-прежнему сохраняет позитивную тенденцию развития. Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй отметил, что в условиях текущей эпидемиологической обстановки между двумя странами появилось много новых моделей сотрудничества и новых методов управления, что еще больше раскрыло потенциал сотрудничества между двумя странами.

Во время эпидемии Китай и Россия поддерживали друг другу: направляли медбригады, помогали противоэпидемическими средствами, делились опытом борьбы с эпидемией и т.д., что укрепило дружбу между двумя странами. Посол России в Китае Андрей Денисов отметил, что несмотря на то, что проведение офлайн мероприятий ограничено из-за эпидемии, Россия и Китай по-прежнему проводят диалоги онлайн, благодаря чему межрегиональное деловое сотрудничество в целом остается стабильным.

Председатель провинции Хэйлунцзян Ван Вэньтао отметил, что стороны могут углубить деловое сотрудничество за счет ускорения строительства трансграничного логистического коридора, ускорения научно-технических инноваций и дальнейшего развития гуманитарных обменов.

Сотрудничество в сфере энергетики является приоритетной отраслью сотрудничества для двух стран. Председатель правительства российской Республики Саха (Якутия) Андрей Тарасенко считает, что благодаря тому, что у России есть богатые ресурсы природного газа, перспективы сотрудничества России и Китая в области энергетики широки. Вице-председатель провинции Шаньси У Вэй также выразил надежду на тесное сотрудничество в области энергетики между провинцией Шаньси и смежными региональными правительствами России.

В ходе диалога представители двух стран также предложили наладить сотрудничество в области электронной коммерции и производства оборудования. Губернатор Амурской области Василий Орлов отметил, что он следит за развитием сотрудничества двух стран в сельскохозяйственной и туристической областях, особенно после завершения строительства зоны свободной торговли в провинции Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай.

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