Эндрю Ян против. Как предприниматель и кандидат в президенты США хочет защитить американцев от стремительного развития технологий

Эндрю Ян . Фото: Lucas Jackson / Reuters

Еще два года назад американский предприниматель Эндрю Ян был никем в мире политики. У него не было ни амбиций, ни какого-либо политического веса. Но все изменилось осенью прошлого года, когда он решил баллотироваться в президенты США. Его планы по спасению рабочих мест для тысяч американцев, которые рискуют потерять работу из-за автоматизации труда, и по возрождению торговых центров, массово закрывающихся на фоне доминирования электронной коммерции, привлекли множество сторонников. Яну удалось собрать почти $2 млн пожертвований и обойти по популярности некоторых кандидатов от Демократической партии. И хотя на праймериз ему будет трудно соперничать с такими политическими тяжеловесами, как сенаторы Берни Сандерс и Элизабет Уоррен, он стал одним из редких кандидатов, которые в своей предвыборной программе опираются на популяризацию инноваций и искусственного интеллекта.

Яна называют «Россом Перо для миллениалов», припоминая ему популистский стиль, характерный для ныне уже покойного техасского бизнесмена, который на президентских выборах едва не обошел Билла Клинтона. Ян, пишет Washington Post Magazine, оказался продуктом столкновения многих сил в США, которые ранее для многих были бесполезными. Предприниматель быстро обрел популярность благодаря социальным сетям (его поклонники, называющие называют себя Yang Gang, то есть «группировка Яна», любят выкладывать в интернет мемы, где в качестве главного героя фигурирует кандидат в президенты). Его команда уже выпустила больше сотни эпизодов подкаста, где он предлагает идеи, способные изменить Америку. А концепцию безусловного базового дохода, которую он продвигает в своих предвыборных выступлениях, любят обсуждать в интернете во многом с подачи Илона Маска и Ричарда Брэнсона.

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