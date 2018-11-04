«Эмоциональный шаг от бессилия»: причины и последствия ввода Путиным санкций против Украины

Российское правительство ввело санкции против 322 украинских граждан и 68 компаний за «недружественные действия Украины касательно граждан и юридических лиц Российской Федерации». Среди этих компаний есть связанные с политиками, которых в Украине считают «пророссийскими». Зачем Россия ввела санкции? Как они повлияют на экономику Украины? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили экономический обозреватель журнала «Власть денег» Елена Демина и публицист Алексей Минаков.

– Как вы охарактеризуете этот список, фамилии, компании, которые там появились?

Елена Демина: Я бы разделила этот список на несколько частей. Первая часть – люди, которые не поедут и не имеют никакого бизнеса в России. Почему они там появились? Для того, чтобы, возможно, сделать этот список весомым. А вторая часть – так называемые засланные казачки. В нем появились люди, которые являются пророссийскими и российскими представителями здесь, чтобы отвести подозрение. И третья часть – представители элиты, которые имеют бизнес и активы в России.

Эти санкции имеют пиар-политический эффект, политические, медийные последствия, но никаких экономических последствий они не имеют

Алексей Минаков: Россия позиционирует эти санкции как экономические. Но на самом деле, они не имеют никакого отношения к экономике. Эти санкции имеют пиар-политический эффект, политические, медийные последствия, но никаких экономических последствий они не имеют.

Например, самый большой экспорт в Россию – это черные металлы. И хорошо известно, кому в Украине принадлежат предприятия, которые экспортируют в Россию черные металлы – Ринату Ахметову. Но почему-то его в этом списке нет.

Я согласен с категорией, которую озвучила Елена. Есть проукраинские лица, которые являются врагами Кремля, но это уже давно было понятно. А вторая категория, более важная, люди, у которых или дружественные отношения, или они являются пророссийскими.

Например, олигарх Виктор Пинчук, который написал скандальную статью, где предлагал капитуляцию Украины – обменять Крым на мир на Донбассе. Он фактически единственный олигарх, который попал в этот список, можно еще назвать Геннадия Боголюбова. Но там нет Игоря Коломойского, хотя на российском телевидении в 2014 году против него была активная пропагандистская кампания. Среди всех олигархов почему-то выбрали как раз такого, который может идти на компромиссы с Путиным. Думаю, чтобы обезопасить от нападений, обвинений на него.

Также это Александр и Галина Герегы, которые по расследованиям до сих пор имеют бизнес в Крыму и в России. Егор Бенкендорф, руководитель телеканала «112», который, по сообщениям СМИ, принадлежит куму Путина Виктору Медведчуку.

Есть некоторые сомнения насчет того, что в этот список вписали Юлию Тимошенко. Не хочется актуализировать эту тему, но есть определенные обвинения в ее сторону, а теперь у нее есть аргумент, что она в этом списке и что она не агент Кремля.

Алексей Минаков

– А зачем опубликован этот список? Какая цель?

Алексей Минаков: Цель абсолютно политическая, чтобы внести хаос в информационное пространство Украины и предоставить козыри тем лицам, которые подозреваются и обвиняются в пророссийскости.

У Путина остается все меньше механизмов влияния, он уже от бессилия прибегает к таким эмоциональным шагам

У Путина было много поводков, за которые он мог держать Украину. Например, был газовый поводок, но он уже не может таким образом влиять. Был информационный поводок, но в 2014 году по решению суда мы легально прекратили вещание российских телеканалов, в прошлом году мы выдали антироссийские санкции относительно социальных сетей и сервисов. Сейчас рубится религиозный поводок, мы приближаемся к получению томоса про свою автокефальную поместную церковь.

То есть, у Путина остается все меньше механизмов влияния, он уже от бессилия прибегает к таким эмоциональным шагам.

Если проследить за хронологией событий, то почему именно сейчас эти санкции? Они позиционируются как ответ на наши украинские, но они были введены еще в прошлом году, а в этом продолжены и расширены. То есть, это не настоящая причина. Настоящая причина – Синод Константинопольского патриарха, ведь после этого началось собрание Совета безопасности России, заявление Госдумы в сторону Украины и сейчас вышли эти санкции.

– Елена, перед тем как стал известен сам список, Вы предположили, что Россия введет реальные санкции, которые действительно могут ударить по Украине. Это могут быть поставки ядерного топлива, угля в Украину. Почему эти рычаги Россия не использовала?

Если бы Россия действительно хотела ограничить экономические возможности Украины, то ограничивала бы поставки наиболее ощутимых экспортных позиций

​Елена Демина: Если бы Россия действительно хотела повлиять и ограничить какие-то экономические возможности Украины, то действительно ограничивала бы поставки наиболее ощутимых экспортных позиций. Как раз тогда я говорила о том, что этого не произойдет, потому что эти санкции будут обоюдоострыми, обоюдочувствительными. И что могут быть подвижки в сторону активов Ахметова. И все говорят, что предприятий Ахметова в списке нет, но есть маленький привет Ахметову в виде санкций против «Запорожкокса», которым он владеет совместно с Вадимом Новинским.

Я бы расценивала включение в санкционный список этого предприятия как предупреждение Ахметову, что на предстоящих выборах, предвыборной кампании он должен играть по правилам Кремля.

Елена Демина

– Играть по правилам Кремля – это как?

Елена Демина: Поддерживать кандидатуру, которая будет выгодна Кремлю.

Появление этого списка подтолкнет наши компании еще активнее искать альтернативные рынки сбыта

Касательно экономики в этом санкционном списке, действительно санкции затронут определенные компании, сделают больно. Например, у «Кернела», который попал в список, есть три завода на территории России. Невозможность свободного движения средств будет неприятной, как минимум. Но касательно экономики в Украине в целом, первый болезненный шок мы уже пережили, когда начали разрываться экономические отношения.

Теперь появление этого списка подтолкнет наши компании еще активнее искать альтернативные рынки сбыта.

– В Национальном банке Украины считают, что «введение санкций России против граждан и компаний никак не повлияет на макроэкономическую стабильность в стране».

Алексей Минаков: Если Кремль думает, что у нас тут все дураки и не понимают, что мы так просто поверим, что все в списке – враги Кремля, то это не так. Мы понимаем, что там все перемешаны и мы четко отличаем зерна от плевел.

Но я обратил внимание на формулировку в этом указе, какие меры предусматриваются против этих лиц или компаний – речь идет о заморозке денежных средств или заморозке вывода денег из России. Речь не идет о том, что этим людям запрещен въезд или о прекращении ввоза товаров. Только заморозка активов. Экономика тут чисто для фона, мне кажется.

Елена Демина: Я бы хотела уточнить маленькую деталь, на которую не обратили внимание. Есть набор мер, которые будут введены против людей и предприятий, попавших в список, но тем не менее Министерству финансов России можно будет давать отдельные разрешения на те или иные операции для людей и компаний, которые включены в этот список. Это означает, что в каждом отдельном случае все будет решаться в Минфине России.

– Елена, остается ли риск действительных экономических санкций в будущем? И готовится ли к этому Украина?

Елена Демина: Мы начали готовиться к постепенному отходу от зависимости от России около года назад, когда диверсифицировали поставки ядерного топлива и стали закупать его у американской компании, мы нарастили ее присутствие на украинском рынке в разы.

Вторая часть – уголь, здесь проблема, Россия остается поставщиком угля номер один. Тоже нужно диверсифицировать источники поставок угля. По обнародованным Минугля прогнозам мы и в следующем году останемся главными покупателями российского угля. Но и России не выгодно ограничивать эти поставки, потому что это сильно удорожит содержание «ЛДНР», это уголь добытый там, который перевозится через Россию.

Источник