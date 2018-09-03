Эмигрировать в США легко

Те, кто молится на США и туда не едет, для меня загадка. Ну, знаете определённую породу индивидуумов, решивших, что рай — это не умозрительная категория, а конкретно-географическая. Нытья «как плохо здесь» полны штаны, а «пора валить» всё никак не наступает.

Если есть трансгендеры, то почему бы не быть «транссоциумам» — людям, «попутавшим» не тела, а общества? Такой бедолага мучается, не понимая, отчего суп с киноа, ролл с булгуром и смузи, детокс для него принципиально вкуснее овощного бульона, каши с хлебом и киселя. Ему бы родиться в другом месте, да злая судьба ткнула перстом не туда. Впрочем, выход имеется, причём буквально, и в отличие от трансгендера относительно «малой кровью». Лотерею «гринкарт» таковым не предлагаю (хотя некоторые самостоятельно не способны даже приобрести лотерейный билетик — заполнить бесплатную анкету через Интернет). Полагаться на случай в деле «святой американской мечты» не очень стоит. Сделайте проще.

В США полно разных учебных заведений (даже среди серьёзных) желающих продать вам свои пафосные «корочки» ни о чём. Выбираете на их сайте какой-нибудь «Межгалактический маркетинг» или «Планетарный PR», подаёте заявку и ждёте виртуальных тестов. Там главное более-менее знать английский язык, остальное не сложно, ибо им же нужны ваши деньги. После сдачи «экзаменов» и предварительного одобрения, идёте в посольство за студенческой визой F1. Её почти обязательно поставят, увидев у вас на счету тысяч 20−25 долларов (миллиона полтора рублей). Отправляетесь в США, где «учитесь» ерунде до посинения (не обязательно в той конторке, куда подавали первую заявку, можно выбрать и другую, и третью), а на самом деле наслаждаетесь своей любимой Америкой.

Другой путь. Подаёте документы на туристическую визу — B2, на собеседовании говорите, что не знаете английского, друзей-родственников в США не имеете, а просто хотите поглазеть на тамошнюю жизнь. Какую-то сумму на счёте предъявить тоже надо (хватит и 5−10 тысяч долларов), желательно также наличие близких родственников, остающихся в России. В 8 случаях из 10 такую визу при соблюдении вышеперечисленных условий дают без особых хлопот, а далее летите на тот берег и прямиком отправляетесь на территории-убежища.

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Кто не в курсе — в «Sanctuary cities» (Бостон, Филадельфия, Нью-Йорк и т. д.) муниципальной полиции негласно запрещено сотрудничать с ICE — Федеральной миграционной службой. В «убежищах» вас не остановят и не спросят, на каком основании топчете американскую землю, если вы ничего не нарушили.

Ну, а дальше (говорится голосом телеведущего) по истечении официального срока живёте тихонечко и стараетесь натурализоваться: женитесь/выходите замуж, ждёте какую-нибудь амнистию, сдаёте соседа полиции и выступаете свидетелем на суде (помощь Федеральному правительству — основание для легализации) и т. д. Хотя не обязательно — в некоторых местах нелегалы даже на водительские права могут сдать, я лично знаю людей, которые живут подобным образом более 15 лет! А что делать, если даже просто переезд в сознании приравнивается к трем пожарам, то представляете, что такое эмиграция!

Но с другой стороны — хотели же жить в «раю», ну так живите, он вовсе не столь далеко, как вам кажется. У трансгендеров, например, проблем побольше вашего, да и побольнее…

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