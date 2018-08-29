Емейл-рассылки: цели и виды электронных рекламных сообщений

Интернет-маркетинг использует различные методы в рекламных целях. Они призваны обеспечить увеличение уровня продаж, а также активности посетителей ресурса. Таким задачам отвечают и массовые емейл-рассылки https://rassilki-msk.ru/about/email-rassylka – вид электронных посланий, которые существенно отличаются от спама. Адресатами е-писем становятся постоянные посетители портала, оставившие свои координаты, а также покупатели и та аудитория, которая оформила подписку, пр.

Главные цели и задачи емейл-рассылок



Маркетологи используют рассылки для решения важных задач бизнеса и электронной коммерции:

Информирование – после выкладки новых статей, данных о товарах, услугах, аналитических изысканиях, обучающих курсах и пр. Такие емейл-рассылки могут быть платными и бесплатными.

Рекламирование – грамотно составленное объявление способно стимулировать продажи, продвигать товар на рынок, делать его узнаваемым.

Организация обратной связи – потенциальные покупатели благодаря такой опции смогут задавать прямые вопросы, высказывать пожелания.

Формирование костяка целевой аудитории. Подогреваемый интерес неизменно приводит к повторным продажам, уменьшению отказов, повышению уровня продаж.



Грамотно составленное электронное письмо становится мощным импульсом для коммерсанта, который работает на виртуальных просторах.

Категории емейл-рассылок



В зависимости от поставленных задач и характера отправляемых сообщений разделяют несколько видов рассылок.

Коммерческая или рекламная



Этот тип направлен на увеличение уровня продаж. Письма могут содержать призывы, рекламные слоганы, конкретные предложения, промо-коды на получение скидок, ссылки на персональные акционные предложения, пр. Коммерческим называется такой тип рассылок в силу отправленного предложения приобрести за деньги товар, услугу, подписку, пусть и по сниженным ценам.



Важно при выборе такого направления действовать аккуратно, чтобы не вызвать резко отрицательного отношения пользователя. Не стоит давить на свою аудиторию, засыпать ее письмами или слишком навязчиво предлагать продукт.

Информационная или познавательная



Важная составляющая такого типа – это построение доверительных отношений. В письмах можно предлагать переходы на бесплатные аналитические обзоры, познавательные новости, курсы для обучения, услуги и продукты. Именно информационными рассылками компания создает себе хороший имидж, обеспечивает лояльное отношение к бренду, гарантирует узнаваемость торговой марке, пр.

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