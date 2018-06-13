Email маркетинг для миллениалов

В этой статье маркетологи SendPulse рассказали об особенностях Поколения Y и о том, как адаптировать email маркетинг под эту аудиторию.

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Миллениалами или Поколением Y принято называть людей, которые родились с 1981 по 1997 год. Они целеустремленные и открытые ко всему новому, активно используют гаджеты и предпочитают совершать покупки в интернете.

Согласно данным Исследовательского центра Pew, миллениалы сейчас крупнейшее поколение в США и других странах мира. Их называют «цифровыми аборигенами», ведь миллениалы выросли в эпоху рекламы и средств массовой информации и скептически относятся ко многим маркетинговым усилиям. Они детально изучают все виды информации о продукте, сравнивают цены и акцентируют внимание на отзывах пользователей.

Если вы используете email маркетинг для коммуникации со своими клиентами, то его следует оптимизировать, чтобы лучше охватить, вовлечь и преобразовать эту группу потребителей.

Эффективен ли email маркетинг для миллениалов

Это поколение предпочитает обращаться к социальным сетям для общения со своими друзьями и обмена фотографиями, но когда идет речь о взаимодействии с брендами, то миллениалы предпочитают электронную почту. Исследования Adobe показали, что 58% миллениалов предпочитают email для общения с брендами.

Вот еще статистика, которая позволяет понять, как миллениалы используют электронную почту:

88% миллениалов используют смартфон для проверки электронной почты.

90% респондентов проверяют почту на работе и дома.

Более 33% желают получать меньше однотипных писем от брендов и компаний, с которыми уже есть взаимодействие.

80% ожидают развлекательного контента от брендов.

70% чувствуют ответственность за предоставление обратной связи после положительного или плохого опыта взаимодействия.

Респонденты-миллениалы участвовавшие в опросе Adobe также сообщили, что используют почту в среднем по шесть часов в день. Чаще других возрастных групп проверяют почту в постели и допускают проверку email даже в ванной комнате. Следовательно — миллениалы всегда на связи.

Используя эти данные, адаптируйте свой email маркетинг под Поколение Y.

Советы по оптимизации email маркетинга для миллениалов

Оптимизируйте рассылку под мобильные устройства

Опрос Bank of America показал, что 39% миллениалов проводят больше времени со своими гаджетами, чем общаются с окружающими их людьми. Поэтому адаптируйте рассылку под мобильные гаджеты. Используйте адаптивные шаблоны, чтобы ваши письма корректно отображались на устройствах с разными разрешениями и размерами экранов. Не забывайте об оптимизации писем под топ-гаджеты с высокой плотностью пикселей и дисплеи Retina от Apple.

Используйте структурированный и легко читаемый контент в письмах

Миллениалы не любят вчитываться, они просто сканируют письмо и останавливаются на интересных деталях. Поэтому используйте структурируемый и простой для восприятия контент:

короткие предложения и абзацы;

нумерованные и маркированные списки;

выделенные заголовки и подзаголовки;

изображения, gif и инфографика.

Добавьте в письма отзывы пользователей

Миллениалы — сложная категория, на которую не действует реклама и большинство маркетинговых уловок. Но есть один ключик — они верят отзывам и рекомендациям таких же пользователей, как и они.

Добавьте пользовательский контент в свои письма:

Включите обзоры и оценки для своих продуктов или услуг.

Включите отзывы клиентов.

Добавьте фотографии и видео от клиентов, которые демонстрируют, как выглядят ваши продукты и как ими пользоваться.

Делитесь опытом использования своего продукта или услуги, вместо подробного описания. Миллениалы хотят понимать ценность предложения.

Укажите частоту рассылки

Как показал опрос Adobe, более 33% миллениалов хотят получать меньше писем от интернет-магазинов и других представителей электронной коммерции. В форме подписки сообщите о частоте рассылки и опишите ценность для получателей.

Тестируйте частоту и периодичность рассылок, чтобы выбрать оптимальную и повысить эффективность email кампаний.

Укажите частоту рассылки

Миллениалы особенно ориентированы на социальные медиа. Поэтому интегрируйте рассылку с социальными сетями:

Добавьте в письмо фиды социальных сетей.

Иконки соцсетей.

Кнопку «Поделиться» или «Рассказать друзьям».

Используйте визуализацию

Миллениалы предпочитают смотреть, а не читать. Визуальный контент требует меньше времени для восприятия чем текстовый, поэтому разбавляйте текст изображениями, инфографикой, мемами и gif-анимацией. Но убедитесь, что все визуальные элементы высокого качества.

Упростите конверсионные точки

Миллениалы не любят тратить время на изучение письма, поэтому все конверсионные точки должны быть четкими и понятными:

Выделяйте призыв к действию контрастным цветом или подчеркиванием, а лучше поместите его в кнопку. Призыв разместите в первой части письма, чтобы пользователь мог перейти по ссылке без прокрутки. Ведь миллениалы в 88% случаев просматривают почту с мобильных гаджетов и скроллить не всегда удобно.

Делайте заметными иконки социальных сетей и ссылку на отписку от рассылки.

Создавайте персонализированные email акции со скидками в ответ на проявленную лояльность к бренду

Опрос Accenture показал, что около 95% миллениалов хотят получать на свой email промокоды и купоны на скидку. Персональные скидки и промокоды увеличат ценность и релевантность вашей рассылки.

Использовать ли хэштеги и эмодзи?

Миллениалы регулярно используют хэштеги и эмодзи в соцсетях и мессенджерах. Но нужны ли они в письмах?

Хэштеги в рассылке несут исключительно информативный характер. Письмо «с призывом дружбы» и указанием хэштега для публикаций привлекут подписчиков рассылки подписаться и на страницы в соцсетях.

Используйте эмодзи в теме письма — это способ выделиться в инбоксе среди множества писем. Эмодзи вызовут эмоции, привлекут внимание, сэкономят символы и повысят Open Rate рассылок.

Верный способ определить, будут ли работать хэштеги и эмодзи на вашу аудиторию миллениалов — тестировать.

Чек-лист по email маркетингу для миллениалов

Используйте адаптивные шаблоны писем, чтобы оптимизировать рассылку под мобильные устройства.

Структурируйте контент для удобства чтения.

Размещайте в письмах пользовательский контент — отзывы, оценки, обзоры и фото.

Добавляйте иконки соцсетей и кнопку «Поделиться».

Визуализируйте письма с помощью изображений, инфографики и gif-анимации.

Делайте заметными призыв к действию, иконки соцсетей и ссылку на отписку.

Создавайте персонализированные скидки и акции.

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