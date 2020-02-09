Эльвира Набиуллина продолжает политику дорогих кредитов

Центробанк ослабил хватку, но не выпустил экономику из ежовых рукавиц

С начала этого года 13 центробанков снизили процентные ставки, один – повысил. Россия среди тех, кто, казалось бы, смягчает денежно-кредитную политику. Однако, как показывают международные сопоставления, стоимость кредита в РФ до сих пор завышена, особенно если сравнить уровень ставок с текущей инфляцией. Среди 14 государств, изменивших в начале года параметры денежно-кредитной политики, Россия оказалась в тройке стран с самым большим разрывом между ставкой и инфляцией – после Украины и Азербайджана.

В этом году 14 центробанков изменили уровень процентных ставок, из них 13 снизили ставки, один поднял (в данном случае речь идет про Чехию). Россия среди тех, кто, казалось бы, смягчает денежно-кредитную политику.

Так, в конце минувшей недели совет директоров Центробанка (ЦБ) снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 6% годовых. «В этих условиях с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5–4% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем», – пояснили в ЦБ. «Мы допускаем возможность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, если сочтем это необходимым для возвращения инфляции к цели – вблизи 4%», – подтвердила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Некоторые эксперты назвали такие заявления «голубиными». «ЦБ дал совершенно четкий сигнал, что намерен снижать ставки и далее», – пояснил в своем Telegram-канале директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов (ранее работал в Минэкономразвития).

В 2020 году данные по состоянию на конец января. Источник: Telegram-канал MMI Однако если брать уровень реальной, с учетом текущей инфляции, ставки, международные сопоставления будут не в пользу России. Так, в РФ реальная ставка составляет теперь около 3,6% – с учетом январской годовой инфляции и решений, принятых ЦБ в минувшую пятницу. Лишь у нескольких стран, изменивших в этом году параметры денежно-кредитной политики, условия жестче. У Азербайджана, по последним доступным данным, реальная ставка составляет около 4,7% (к уровню инфляции, зафиксированной в декабре 2019-го). В Украине реальная ставка с учетом декабрьской инфляции достигает почти 7%.

«Из крупных развивающихся рынков ставки выше пока только в Мексике: инфляция – 3,24%, ставка – 7,25%, реальная ставка – 4,01%», – подтвердил в своем канале Тремасов. Причем в ближайшее время Банк Мексики, по экспертным прогнозам, скорее всего снизит ставку до 7%.

«Банк России уже снизил ставку до 6%, но инфляция на конец февраля тоже снизится (2,2–2,3%). Так что реальная ставка у нас будет оставаться на повышенном уровне (3,5–4%) как минимум до середины года», – ожидает Тремасов.

Экономист напомнил, что ЦБ считает нейтральной реальную ставку на уровне 2–3% годовых. «Реальная ставка оценивается, конечно, к ожидаемой инфляции (инфляционному таргету), а не к текущей. Если оценивать так, то монетарную политику можно признать близкой к стимулирующей. Если оценивать реальную ставку к текущей инфляции, то ее уровень вряд ли можно назвать стимулирующим», – обратил внимание аналитик.

Мнения опрошенных экспертов о влиянии сниженной ставки на экономику РФ разделились. «На мой взгляд, после последнего снижения ключевая ставка оказалась на уровне, когда она, насколько возможно, стимулирует экономический рост и не разгоняет инфляцию», – считает аналитик компании «Алор» Алексей Антонов. «Дальнейшая стимуляция экономического роста заключается в реформах, например судебной, которая будет призвана улучшить защиту прав собственности и в целом защиту прав предпринимателей», – добавил эксперт.

«Ставка ЦБ РФ на уровне 6% позволяет сохранять привлекательность госдолга для вложений со стороны нерезидентов (на фоне других развивающихся стран)», – отметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Однако, как он уточнил, для стимулирования экономического роста и более существенного удешевления кредитов ставка ЦБ должна быть на уровне 5–5,5% годовых.

Как сообщил ранее журналистам первый замглавы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников, 6% годовых – «достаточно высокая ставка, следовало бы ее понизить до 4%». Хотя, по уточнению некоторых экспертов, столь низкая ставка может стать опасной для экономики, потому что такое снижение приведет к заметному ослаблению рубля.





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