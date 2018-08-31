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Ельцин 20 лет назад заявил, что коммунисты оккупируют Крым (ДОКУМЕНТ)

Политика 31 Авг 2018
Ельцин 20 лет назад заявил, что коммунисты оккупируют Крым (ДОКУМЕНТ)
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Бывший президент России Борис Ельцин в 1996 году предупреждал лидера США Билла Клинтона об опасности развязывания гражданской войны, отмены границ между бывшими республиками и аннексии Крыма

Об этом говорится в стенограмме переговоров двух президентов, опубликованных на сайте библиотеки Билла Клинтона, передает «ДС».

Разговор о Крыме состоялся во время Кремлевского обеда 21 апреля 1996, когда Клинтон посетил Москву. Стороны обсудили предстоящие президентские выборы, и Ельцин предупредил, что существуют угрозы для мира в Европе, если к власти в России придут коммунисты.

«Существует кампания в прессе США, в которой говорится, что люди не должны бояться коммунистов, что они хорошие, честные и добрые люди. Я предупреждаю: не вертьте этому. Более половины из них фанатики, они уничтожают все. Это означает гражданскую войну. Они отменят границы между республиками, они хотят вернуть Крым, даже предъявляют претензии по Аляски», — сказал Ельцин.

Клинтон ответил, что понимает, что есть люди, которые стремятся вызвать возмущение Запада, в частности против США.

Как сообщала «ДС», в сети обнародовали расшифровку телефонных переговоров президентов России и США Бориса Ельцина и Билла Клинтона осенью 1999 года, речь шла о нынешнем главе РФ Владимире Путине.

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