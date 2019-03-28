Электронный посадочный талон: запоздало, но неотвратимо — АвиаПорт.Ru

Уже почти два с половиной месяца прошло со дня выхода приказа Министерства транспорта РФ №7, позволяющего применять электронный посадочный талон при регистрации пассажиров на рейс. Долог и труден был путь этого приказа: первая его версия была представлена ещё в 2017 году, однако в силу он вступил только сейчас. Что же электронный посадочный талон собой представляет, как работает, и, самое главное, что он принесёт авиакомпаниям, аэропортам, пассажирам, какие дополнительные сервисы могут быть реализованы с его помощью?

По сути, процедура регистрации пассажира с технологической точки зрения не слишком меняется. Вместо бумажного посадочного талона, который распечатывал либо сам путешественник, либо агент по регистрации на стойке в аэропорту, теперь у клиента на мобильном устройстве будет двумерный QR-код, уже хорошо нам знакомый. Стандарт, определяющий порядок штрихкодирования, разработан IATA в 2005 году (известен как PDF417) и актуализирован в 2016 году (Bar Coded Boarding Pass, BCBP). Этот код содержит ту же информацию, что и бумажный посадочный талон, и может быть считан сканерами на любом этапе путешествия: при регистрации, оформлении багажа, пограничном контроле, проверке безопасности и так далее.

Разумеется, эта радужная картина возможна только при наличии у пассажира смартфона (а он, будем считать, есть практически у каждого авиапутешественника), и при оснащении аэропортов соответствующим оборудованием. На каждом из этапов сканеры должны быть интегрированы с DCS и иметь возможность ставить и, что немаловажно, снимать отметки о прохождении той или иной процедуры. Если, скажем, пассажир, пройдя в стерильную зону, затем вернётся в общий зал вылета, ему в обязательном порядке придётся отсканировать свой посадочный ещё раз чтобы система «сняла» отметку о прохождении предполётного досмотра (security check).

Как уже понятно, оснастить такими сканерами необходимо все аэропортовые службы, работающие с пассажирами, что, очевидно, дело не одного дня, особенно с учётом того, что, помимо технических, придётся решать ещё и административные задачи. И если хотя бы одна из служб не готова заменить древний штампик на современное решение, ждать придётся всем остальным. Пока из российских аэропортов ввод электронных посадочных талонов реализовал аэропорт Уфы, аналогичные заявления последовали из Иваново, Саранска и Сургута. Из московских ближе всех к полноценной имплементации находится «Домодедово», остальные только работают над внедрением данной технологии.

В чём же преимущества и какие дополнительные сервисы может дать электронный посадочный талон?

Для пассажиров электронный посадочный, конечно, удобен, и не только в плане экономии времени. Особенное применение им можно найти в сегменте групповых перевозок (гарантированно, что у каждого члена группы посадочный есть и он не потеряется, не будет забыт и т.д.). Что касается бизнес-путешественников, то пока не устранена коллизия с письмом Минфина от 01.09.2016 г. № 03-03-07/50992, где указывается, что посадочный талон является неотъемлемой частью документов, подтверждающих перевозку, и обязателен для бухгалтерской отчётности по расходам. Конечно, существует ещё множество способов подтвердить факт перелёта, но они гораздо более трудоёмки, нежели распечатка посадочного талона. Тем не менее, вспоминая практику внедрения электронного билета, нетрудно предсказать появление сервисов, позволяющих бизнес-путешественнику получить одновременно не только QR-код, но и удовлетворительный для бухгалтерии документ.

Для аэропортов и перевозчиков преимуществ больше. Прежде всего, сокращается нагрузка на сам аэропорт. Отпадает необходимость использовать агентов по регистрации и даже киоски self check-in. Кроме того, для аэропорта достигается эффект, сравнимый с внедрением штрих-кодирования на складах или в супермаркетах. Каждый пассажир становится «видимым» на каждом контрольном пункте. То есть аэропорт получает массу ценнейшей информации о внутренней логистике пассажира: прошёл ли паспортный контроль, прошёл ли в чистую зону, на посадку, через какие ворота, сколько пассажиров в каком секторе находится и так далее. Эта информация ценна не только для управления аэропортовыми ресурсами, но и для коммерческих целей: бумажный посадочный никогда не даст сведений, сколько времени пассажир провёл, допустим, в зоне duty free.

О подобных решениях говорили многие вендоры в мире IT, такие решения предлагаются SITA, Amadeus, рядом отечественных интеграторов. Однако следует осознавать, что простая закупка электронных турникетов недостаточна — необходимо адаптировать технологию работы каждого отдельного аэропорта. Задача, в целом, нетрудная, ибо нормативная база уже имеется, да и положительные прецеденты тоже, но требует известной аккуратности.

Как уже было отмечено выше, принципиально электронный посадочный — это только полшага к полностью «электронному аэропорту». Ещё предстоит достаточно большая работа, и первым шагом может стать автоматическое оформление и сдача багажа. Такая практика широко применятся в зарубежных аэропортах: киоски drop-off, аналогичные self check-in, позволяют, отсканировав паспорт или тот же электронный посадочный талон, взвесить багаж (под контролем видеокамеры), распечатать багажные бирки и зарегистрировать его, либо прямо на месте принять оплату по карте за сверхнормативный вес или места. Пассажир самостоятельно закрепляет бирки на багаже и отправляет его на ленту. Преимущества для аэропорта налицо: опять-таки сокращение нагрузки на агентов, прозрачность и объективность взимания сборов. Естественно, все эти факторы снижают себестоимость перевозки.

Помимо багажа, в мире уже применяются системы идентификации пассажира по биометрическим данным и технологии FaceID. Понятно, что в данном случае потребуется более трудный процесс согласования нормативной документации, поскольку обеспечение безопасности имеет высокий приоритет и, как следствие, весьма консервативно.

В заключении хотелось бы отметить, что прогресс не стоит на месте и за этой банальной, на первый взгляд, фразой стоят не только технологии, но и тот образ жизни, который они привносят. Уже выросло поколение людей, никогда не державших в руках бумажного авиабилета, электронная коммерция отвоёвывает всё новые доли рынка у классического ритейла, а смартфон стал нашим продолжением. Поэтому откладывать внедрение таких новшеств, как электронный посадочный талон не имеет смысла, равно как и считать их «модной игрушкой» — это сервис, который через несколько лет станет абсолютно естественным, и его отсутствие будет свидетельствовать об отставании перевозчика или воздушной гавани любого уровня и любого города.

Материал «Электронный посадочный талон: запоздало, но неотвратимо» подготовлен сотрудниками агентства «АвиаПорт».

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