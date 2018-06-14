Электронный платежный терминал Interkassa дарит функциональность, оперативность, комфорт

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14.06.2018 18:13

Современная электронная коммерция немыслима без онлайновых платежных систем, которые позволяют в режиме реального времени и без наличных средств расплачиваться за интернет-товары и услуги, совершать денежные переводы, оплачивать коммунальные платежи и конвертировать валюту.

Вариантов платежных сервисов сегодня представлено множество: это и банковские карты, и онлайн-банкинг, и кошельки с виртуальной валютой, и мобильная коммерция. Каждый из этих инструментов обладает своими преимуществами, но при этом ограничен узким спектром услуг и доступен лишь для собственной группы пользователей. Из всех онлайн-сервисов приема платежей выгодно выделяется универсальный виртуальный терминал interkassa.com, который совмещает все наиболее популярные в Украине и Восточной Европе электронные платежные системы.

Диапазон возможностей сервиса Interkassa

Агрегатор платежных сервисов «Интеркасса» существенно упрощает процедуру расчетов для покупателей и ускоряет процесс приема интернет-платежей для продавцов. Работая в пяти валютных зонах (гривны, российские рубли доллары США, евро, лари, биткоины) более чем с 50 платежными инструментами, сервис позволяет производить расчет с помощью:

украинских и международных банковских карт;

интернет-банкинга финансовых учреждений;

электронных кошельков и криптовалют;

функционала социальных сетей и мессенджеров;

услуг мобильных операторов.

К привлекательным характеристикам «Интеркассы» также относится кроссплатформенность — терминал без проблем интегрируется с большинством распространенных компьютерных и мобильных платформ и легко устанавливается почти на все популярные CMS. При необходимости пользователи сервиса могут прибегнуть к услугам профессиональной техподдержки. Платежная информация денежных переводов надежно защищена посредством собственной системы безопасности Anti-fraud. Предусмотренный демо-режим позволяет протестировать сервис без его установки, а статистические отчеты по транзакциям, проведенным в системе, помогают вести бухгалтерский и управленческий учет.

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