Электронные кошельки с мобильного счета. Не надо бояться, нужно попробовать

Общественное обсуждение поправок в положение об электронных деньгах закончено. Почти 120 тысяч кыргызстанцев отдали свои голоса за пополнение электронных кошельков с мобильного счета. Но полемика не утихает до сих пор. Вопрос дошел до стен парламента.

Накануне депутаты комитета по экономической и фискальной политике рассмотрели вопрос доступа мобильных операторов на рынок финансовых услуг. Свою позицию озвучил председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов. Он по-прежнему считает, что нельзя разрешать пополнять электронные кошельки с баланса сотового телефона.

Однако депутат Дастан Бекешев считает, что неверно подходить к вопросу подобным образом. Мобильная коммерция — веяние времени. Глупо пытаться запретить развитие. И тем более странно, что отечественные комбанки не развивают эту систему.

«Я считаю, что было бы хорошо, если бы банки сами этим занимались. Банки спят, да и законы так написаны, что каким бизнесом ни займись, все равно в банки упираешься. Вспомните платежные системы. Они ведь появились потому, что банки не хотели заниматься этим вопросом. Они думали, что так же, как раньше: они будут выдавать кредит и все. Но такая система потихоньку умирает», — уверен Дастан Бекешев.

«Проект реализуется двумя сторонами. Электронные кошельки работают с помощью банка-эмитента. Это не продукт деятельности операторов сотовой связи. Это — схема «оператор сотовой связи — банк-эмитент». В данном случае банком-эмитентом выступает финансовая организация, которая поднадзорна Национальному банку. Мы говорим о том, что мы эти две сферы не путаем. Каждая из сторон занимается своей сферой деятельности», — подчеркнул глава Ассоциации операторов связи КР Айбек Куренкеев.

По существующим правилам, неидентифицированные пользователи могут платить только за услуги ЖКХ и ряд других услуг. И касается это не только кошельков мобильных операторов. Так работают и действующие на рынке электронные кошельки банков и платежных систем. Выводить деньги из системы могут только идентифицированные в банке пользователи.

«Кроме того, сами кошельки ограничены по остаткам — это 15 тысяч сомов лимит на остатках кошельков и 30 тысяч сомов лимит на ежемесячный оборот на одном кошельке. С этими мерами мы согласны. Мы готовы на любые меры регулирования, кроме запретительных, чтобы содействовать развитию «белой» экономики, безналичного оборота и реализации национальной программы «Таза коом», — заявил Айбек Куренкеев.

Мобильная коммерция — не ноу-хау мобильных операторов Кыргызстана. Это мировая тенденция. Уже сегодня есть Google Pay, Apple Pay, WhatsApp Pay и другие платежные системы. И регулировать их практически невозможно. Деньги можно свободно конвертировать и использовать их в Интернете.

«Почему мы сейчас отказываем операторам сотовой связи в выходе на этот рынок? Я считаю, что для начала нужно вырастить овцу, а потом уже пытаться с нее шерсть состричь. У страха глаза велики. Не надо этого бояться. Надо просто попробовать. Давайте дадим мобильным операторам хотя бы полгода поработать. Я не говорю, что НБ КР должен пустить все на самотек и не регулировать. Давайте дадим время, пусть они получат развитие. Это будет правильно. Я понимаю, что решение будет принимать правление. Как оно решит, так и будет. Но хотелось бы, чтобы при этом учитывалось мнение общества», — предложил Дастан Бекешев.

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