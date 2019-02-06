Электронной коммерции будут обучать молодежь в Шымкенте — КазИнформ

6 Февраля 2019 22:45 318

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ — В Шымкенте открылась новая школа — Shymkent Business School, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Стартап-школа создана для состоявшихся и будущих предпринимателей. К обучению в ней будут преимущественно привлекаться студенты и выпускники вузов, которые хотят связать себя с бизнесом.



«Возраст учащихся — от 18 до 35 лет. Продолжительность обучения — 15 дней. Преподавать будут квалифицированные бизнес-коучи, разработавшие специальную программу обучения, которая включает в себя полный объем информации, необходимой для начинающего предпринимателя: основы бизнеса, маркетинг, налогообложение, цифровая грамотность и электронная коммерция. Этот год был объявлен Главой государства «Годом молодёжи», и наш проект направлен на поддержки молодых жителей Шымкента. Обучение бесплатное», — сообщил председатель правления АО «СПК «Shymkent» Рашид Аюпов.



Отмечается, что бизнес идеи лучших выпускников школы получат инвестирование.

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