Электронная торговля между россиянами и компаниями Китая достигла 3 млрд долларов

13:56 5 Ноября 2018

Шанхай, 5 ноября. Электронная торговля между гражданами России и компаниями Китая достигла трех миллиардов долларов в год, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время общения с интернет-пользователями в Шанхайской медиагруппе.

Медведев обратил внимание на роль развития цифровых технологий, компьютерных возможностей.

«Только объем электронных сделок между гражданами нашей страны и компаниями Китайской Народной Республики в настоящий момент уже составляет где-то три миллиарда долларов в год, — обратил внимание глава правительства России, — и эта цифра, конечно, будет расти с учетом развития сервисов, системы e-commerce, то есть системы электронной коммерции».

Российский премьер отметил, что цифровые технологии продолжат развиваться.

Ранее Медведев призвал РФ и КНР защищать существующие торговые режимы.

Автор:

Катерина Иванова





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