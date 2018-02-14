Электронная торговля должна быть честной

Грядет наш общий праздник — Всемирный день защиты прав потребителей, который ежегодно отмечается 15 марта. Его тематику по сложившейся традиции определяет Международная федерация потребительских организаций (Consumers International — CI). В 2018 году он проходит под девизом Making digital marketplaces fairer — «Сделаем цифровые рынки справедливыми и честными».

Как и в 2017 году, CI призвал сосредоточиться на правах потребителей в сегменте электронной коммерции. Эта тема по-прежнему остается актуальной. Главным трендом роста потребительского рынка становится цифровизация общества, появление культуры не только оплаты услуг и товаров онлайн, но и настройки автоплатежей на оплату услуг ЖКХ, мобильной связи и Интернета. По прогнозу рейтингового агентства «Эксперт РА» – RAEX, 2017 год может стать рекордным по объему онлайн-транзакций — 2,2 трлн рублей.

Сегодня цифровые технологии изменили характер многих услуг и продуктов. На потребительском рынке появляется все больше товаров со встроенным программным обеспечением и дистанционным управлением через Интернет — бытовая техника, домашние системы безопасности, медицинские приборы, игрушки…

По экспертным оценкам Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) в 2016 году в России 56 млн человек (46,6%) пользовались Интернетом с мобильных устройств. Объем рынка интернет-торговли в первом полугодии 2017 года составил 498 млрд рублей. А всего за весь год, как прогнозируют специалисты, он составит 1150 млрд рублей, что в два раза превышает объем интернет-продаж 2013 года.

Однако развитие цифровой экономики влечет за собой и появление новых для потребителей рисков. Это проблема безопасности устройств, конфиденциальности информации и пр. В Стратегии государственной политики в области защиты прав потребителей на период до 2030 года (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 28 августа 2017 года №1837-р), подготовленной Роспотребнадзором по итогам заседания президиума Госсовета по вопросу развития национальной системы защиты прав потребителей во исполнение поручения президента, были определены цели, задачи и принципы государственной политики в области защиты прав потребителей исходя из тех вызовов, которые несет в себе стремительно меняющийся мир. В частности, через актуализацию и систематизацию потребительского законодательства как одного из ключевых направлений работы на ближайшую перспективу. Как отмечает Роспотребнадзор, очень важно, чтобы потребители обладали набором базовых, неснижаемых прав, независимо от того, касается это, например, приобретения оффлайн товаров и услуг или покупок в сети «Интернет». Тем более что по мере развития электронной коммерции и вовлечения в нее все большего числа активных интернет-пользователей потребуется не только изменение законодательства, но и реализация других мер, которые обеспечат потребителям достаточный уровень защиты, комфорта и безопасности при совершении дистанционных покупок. И здесь очень важно, чтобы потребители могли реализовать свое право на получение четкой и ясной информации, которая поможет принять обдуманное решение относительно покупок и использования интернет-ресурсов. Потребителю должно быть понятно, кто именно несёт ответственность в каждой точке цепи поставки товара и в дальнейшем в течение всего срока его использования.

Доверие и безопасность потребителей – залог успеха цифровой экономики.

(По материалам Роспотребнадзора.)

Всемирный день защиты прав потребителей, Consumers International

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