Электронная торговля, четырехдневную рабочую неделю и перспективы Индии — Подольская правда

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Ключевые страны договариваются регулировать электронную торговлю, но переговоры происходят под давлением противостояния США и Китая

76 членов Всемирной торговой организации договорились начать переговоры относительно регулирования электронной торговли, которая, несмотря на взрывной рост в последние годы, остается пробелом в системе правил ВТО. К инициативе кроме США, ЕС и Японии присоединился Китай, сообщает Reuters.

Электронная коммерция или онлайн-торговля товарами и услугами стала огромной долей мировой экономики в последнее десятилетие. По данным ВТО, общий объем электронной торговли в 2016-м составил $27,7 трлн, из которых $24 трлн — торговля между предприятиями. Теперь на Международном экономическом форуме в Давосе представители 76 стран договорились разработать повестку дня для переговоров, которые могут начаться уже до конца этого года.

«Я говорил уже давно: недопустимо что на 2018-й […] ВТО до сих пор не имеет более глубокой и эффективной разговоры относительно феномена, который двигает мировую экономику сегодня», — заявил генеральный директор ВТО Роберто Азеведо.

Особенно значительной стала поддержка переговоров КНР, которая сигнализировала о присоединении к инициативе при условии учета потребностей развивающихся стран. «Китай не был первоначальным участником, но теперь он с нами. Страна подтвердила свои намерения начать переговоры относительно электронной торговли. Я думаю, это долгожданное событие», — подчеркнул Азеведо.

Однако призыв Поднебесной уважать страны, которые развиваются, раздражает США. Вашингтон настаивает, чтобы ВТО прекратила предоставлять привилегии и особые режимы для развивающихся стран (типа Китая). Администрация Трампа считает, что ВТО не функционирует должным образом, поскольку организация не сумела привлечь КНР к ответственности за нарушение правил и нераскрытие своей экономики, как было согласовано в 2001 году, когда Китай стал членом организации. Для стимулирования реформы ВТО Администрация Трампа отказалась согласовывать назначения в апелляционный суд организации, фактически заблокировав работу главного мирового торгового арбитра. Таким образом, переговоры относительно электронной торговли могут стать еще одним театром общих баталий между двумя крупнейшими экономиками мира. Кроме того, к инициативе по регулированию электронной коммерции не присоединился другой азиатский гигант — Индия.

Экономический форум в Давосе дарит надежду на четырехдневную рабочую неделю.

Одной из самых обсуждаемых тем Всемирного экономического форума стало предложение экспертов сократить рабочую неделю на один день. По их мнению, это решение положительно повлияет как на работников, так и работодателей.

«У нас есть хорошие эксперименты, которые демонстрируют, что за уменьшенной продолжительности рабочего времени люди эффективнее сосредотачивают свое внимание, они в конечном итоге производят столько же, но качественнее и креативнее», — отметил психолог из Школы бизнеса Уортона в Пенсильвании Адам Грант. По его мнению, люди более лояльны к организациям, которые дают им возможность беспокоиться о своей жизни вне работы.

Экономист и историк Раджер Бреґман соглашается и отмечает, что сокращение рабочей недели не является радикальным решением, поскольку оно обсуждалось и постепенно внедрялось в течение века. «В 1920-х и 1930-х были крупные предприниматели-капиталисты, которые обнаружили, что при условии уменьшения количества рабочих дней в неделе работники становятся более продуктивными. Например, Генри Форд выяснил, что, если он сокращает рабочую неделю от 60 ч до 40 ч, его работники демонстрируют лучший результат, ведь они не устали в свободное время», — отмечает Бреґман.

Позиция в пользу четырехдневной рабочей недели подкрепляется академическими исследованиями, которые свидетельствуют, что короткий рабочий неделю делает людей счастливыми и продуктивными, тогда как, по данным ОЭСР, страны с культурой длительного рабочего времени часто имеют низкие показатели производительности и ВВП на час работы. Эксперименты по установлению трехдневных выходных продемонстрировали снижение уровня стресса и увеличение удовлетворенности работой среди сотрудников, а также лучше ощущение баланса между работой и личной жизнью.

Сможет ли Индия компенсировать для мировой экономики замедление роста в Китае?

Какие точки роста для мировой экономики после замедления темпов в КНР, анализирует The Telegraph. По официальным данным, китайское рост опустилось до самого низкого уровня с 1990-го. В 2018 году экономика страны увеличилась на 6,6%, что значительно контрастирует с пиковым ростом на 14,2% в 2007 году. Быстрое ее расширение в последние годы было основой глобального прироста. В 2018-2019-м оно будет обеспечивать 27,2% глобального роста.

Замедление, во многом вызванное торговой напряженностью между США и Китаем, продемонстрировало, насколько глобальный рост зависит от развивающихся стран, предупреждает The Telegraph. По данным МВФ, их темпы роста намного быстрее: развитые экономики расширились на 2,4% в 2018 году по сравнению с соответствующим показателем на уровне 4,6% в развивающихся. Эта разница со временем будет становиться только глубже. Ожидается, что до 2023-го роста в развитых странах замедлится до 1,5%. Зато в развивающихся странах, оно ускорится до 4,8% и обеспечивать 77% мирового роста. Поскольку китайская экономика замедляется, часть глобального роста будет компенсирована другими динамичными экономиками.

Лучшим кандидатом на компенсацию замедление в КНР является Индия, которая уже сейчас обеспечивает 12,9% мирового роста. Население страны в четыре раза больше населения Соединенных Штатов и лишь немногим меньше населения Китая, оно достигает 1,34 млрд человек. ВВП Индии в 2017 году составляло $2,6 трлн США и растет устойчивыми темпами от 6% до 7%.

К тому же экономика Индии, в противовес китайской модели, не ориентируется на экспорт. В стране дефицит платежного баланса и его рост обеспечивается прежде всего расширением внутренних рынков. Таким образом, экономика Индии захищеніша от колебаний мирового спроса, чем китайская. К тому же она может выигрывать от замедления мировой экономики и в Поднебесной через удешевление сырьевых товаров, которые импортирует. Также на пользу Индии играет демография. В стране 50% населения моложе 25 лет. Конечно, экономика Индии еще значительно меньше за экономику Китая, но в перспективе есть все предпосылки, что она будет сохранять высокие темпы роста, тогда как другие будут замедляться.

Другими двумя странами, которые могут ускорить мировое роста, Бразилия и Индонезия, рассуждает The Telegraph. Однако вряд ли их вклад будет приближаться к вкладу Индии. Хоть Бразилия и большая страна с населением 200 млн человек и близким к индийского ВВП, она только выходит из рецессии и не сможет демонстрировать такие же темпы роста, как Индия. В свою очередь, Индонезия, хоть и ускоряет темпы роста, но остается все-таки недостаточно большой для значительного вклада в мировую экономику.

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