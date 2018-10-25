«Электронная торговля 2018»: На «Обороте» всегда всё хорошо!

«Оборот 2018» или «Электронная торговля 2018» встретила радостно и даже зажигательно.

Перед пленарной сессией на сцене под восхитительную музыку выступили девушки, которые своим видом олицетворяли то ли волны, то ли ветер, то ли огонь, то ли все вместе взятые стихии. Все настраивало на самое главное событие в области Электронной торговли и говорило о том, что шоу только начинается.





Отмечу, что организаторы проявили много нестандратных приёмов в организации выставки, чтобы сделать этот год запоминающимся.







Генеральный директор Ozon Алесандр Шульгин в своём выступлении сказал, что онлайн торговля вырастет в три раза за следующие 3-5 лет, с 4,5% до 10 – 12%. Он отметил, что покупатель готов идти в интернет ещё активнее, – ему там всё нравится, дело только за онлайн игроками, чтобы у них за этим ростом поспевала инфраструктура: склады, желательно роботизированные, которые смогли бы отправлять и формировать больше заказов в единицу времени, транспорт.

Покупатель уже сейчас предоплачивает 46% всех покупок и доля эта растёт, что свидетельствует о доверии к онлайн игрокам. В сентябре доля покупок через мобильное приложение составило 42%, что также говорит о том, что покупатель всё больше втягивается в электронную коммерцию, установка приложения говорит о его намерении пользоваться онлайн каналом на постоянной основе.

Сооснователь сервиса YouDO Кутергин Денис отметил, что стирается грань между услугой и товаром. Поступает всё больше запросов на покупку товаров на его интернет ресурсе, который ориентирован, в первую очередь, на услуги. С другой стороны, сервис YouDO видит угрозы своему бизнесу, – если его признают агентом работников, ему придётся оплачивать все налоги в бюджет связанные с занятостью рабочих. В то же время вырисовывается перспектива создания сервиса по модели Uber для очень многих профессий таких как: «убер-юрист», «убер-мерчандайзер», «убер-курьер» и т.д.

Пройдя по стендам, которые находились в фойе и, поговорив с экспонентами, я вынес, пожалуй, самую главную идею: онлайн коммерция во всех её проявлениях находится на резком подъеме, не раз приходилось встречать компании, которые за год-два удваивались в размере и постоянно находятся в поиске новых качественных кадров.

По организационной части могу отметить как положительные моменты, так и отрицательные.

В целом организация очень хорошая. Я бывал неоднократно в ЦМТ и могу отметить некоторые отличия. В ЦМТ очень неудачно расположены ряд залов, все они имеют какие-то названия «Амфитеатр», «Урал» и т.п. На этой конференции все залы пронумеровали от 1 до 5 и рядом поставили большие мониторы, на которых был изображён номер зала, т.е. найти было очень легко. Очень удобные бейджи с крупным шрифтом, которые закреплены на ленте с двух сторон, что не позволяет визитке перекручиваться.

Очень уместно было сделано, что у каждого спикера на мониторе прямо в презентации был встроен хронометр, который вел отсчёт времени его выступления. Это исключительно удобно и для спикера, и для слушателей, если они хотят послушать только одно выступление и затем переместиться в другой зал, спикер может контролировать темп своего выступления сам. Уходят в прошлое девушки с листочками «осталось 5 минут» и морока ведущего прерывающего спикера на полуслове, чтобы не выбиться из графика.

Отличные были «голосовалки» – анимированные и разнообразные. Нельзя не отметить обед даже под самый конец, когда в зале было буквально несколько человек, было вполне достаточно еды. Вот вы сейчас смеетесь, а голод – не тётка. Чаще бывает так, что к концу обеда поесть уже нечего, и если ты зазевался на деловых переговорах, то гуляй без обеда. В этом случае кейтеринг очень порадовал.

Из вещей, над которыми ещё стоит поработать: на пленарном заседании не хватило стульев, но особых жалоб со стороны участников не было, все и так видели, что в зале аншлаг и по ходу пленарной сессии организаторы добавили стульев. Немного удивило отсутствие синхронного перевода, но все сидящие в зале владели английским языком и для аудитории данное неудобство не стало критичным.

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На дискуссии, посвящённой теме «Слышать клиента онлайн» Вероника Лутфулина из Леруа Мерлен отметила «Бизнесу не нужны ваши «бигдата» и «машинлённинг» – бизнесу нужно принимать решения и зарабатывать деньги – быстро легко, безопасно, а слышать клиента надо здесь и сейчас, а не в отчёте» суммировав таким образом все ожидания от новых технологий в одну емкую фразу.

И в заключение встретив в фойе Дмитрия Дворецкого спросил: «Как у вас здесь дела» в ответ получил «На «Обороте» всегда всё хорошо!».

Ждём с нетерпением следующей конференции «Оборот 2019».

Независимый эксперт по внедрению инноваций в ритейле





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