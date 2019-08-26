Электронная коммерция | Zeitung «Aussiedlerbote»

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Сегодняшний мир невозможно представить без современных технологий, которые стали популярными и благодаря электронной коммерции.
Электронная коммерция (англ. E-commerce) – один из наиболее быстрых и эффективных способов торговли в электронном пространстве. Для бизнеса она более удобна, чем администрирование обычного магазина. Для этого есть несколько причин:
- Ассортимент может быть намного шире, чем в обычном магазине;
- Покупатели в электронный магазин могут зайти в любое время суток;
- Для посещения электронного магазина нужен лишь интернет и компьютер либо смартфон;
- Удобно закупаться, без надобности покидать дом;
- В режиме живого времени можно сравнить цены различных продавцов или товаров;
- Желаемый товар не обязательно покупать сразу, можно сохранить список понравившихся продуктов и приобрести их в любое удобное время;
- В электронных магазинах всегда много акций, скидок и программ лояльности, что позволяет приобрести желаемые вещи по особо привлекательным ценам;
- Создав аккаунт в электронном магазине, сможете видеть историю своих покупок, что позволит не только найти необходимую информацию, но и следить за своими расходами;
- Для того, чтобы посоветоваться с близкими, или спросить совета у друга, достаточно скопировать ссылку и переслать ее по почте или в сообщении;
- Зарегистрировавшись и заказав рассылку новостей, сможете первыми узнавать о новых акциях и лучших предложениях, предлагаемых в электронном магазине;
- В интернет-магазинах возле каждого товара есть описания и технические характеристики.
Это основные преимущества электронных магазинов, но их найти можно и намного больше.
Первый и один из наиболее удачных примеров электронной торговли создал Джефф Безос, чей интернет-магазин Amazon является самым большим по объему продаж в мире. Эта компания лидирует в области электронной торговли уже 15 лет. Основной ее задачей до 2021 года является занять первое место и на Европейском рынке.
На данный момент, среди крупнейших компаний, занимающихся электронной коммерцией в Европе, лидируют немецкие «Schwarz» и «Aldi». В первой тридцатке также можно встретить другие компании из Германии: «Edeka»и«Rewe», а также известные торговые марки из других стран: «Tesco»,«Ikea», «Euronics»и«H&M».
В 2017 году, компания «Mastercard» провела исследования рынка и установила, что один из четырех жителей Европы, имеющих доступ к интернету, покупает в электронных магазинах хотя бы раз в неделю. Более 60% европейцев пользуются электронной коммерцией хотя бы раз в месяц, а 6% ежедневно заказывают товары и услуги по интернету.
В 2019 г. объем электронной торговли достиг 621 миллиарда Евро, из которых почти 66 процентов приходятся на Западную Европу, которая значительно опережает другие регионы: Южная Европа (14%), Северная Европа (9%), Центральная Европа (6%) и Восточная Европа (4%).
По данным Евростат, Литва занимает с Германией 6-ое место в Европе по проценту компаний, занимающихся только электронной коммерцией: таких в обеих странах насчитывается по 20% от общего количества предприятий. Похожие данные и у Словакии с Финляндией. Можно порадоваться, что по этому показателю Литва опережает не только другие Балтийские страны, но и Объединенное Королевство, Францию и Италию.
Практически каждый интернет-магазин в Литве адаптирован к международному рынку, что позволяет конкурировать со старожилами электронной коммерции в Европе. Сравнивая данные из расчета жителей в стране, электронная торговля в Литве развивается очень быстро и это указывает на большой потенциал развития данной отрасли.
UAB „Pigu“
www.pigu.lt/ru/
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