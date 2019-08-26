Электронная коммерция | Zeitung «Aussiedlerbote»

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Сегодняшний мир невозможно представить без современных технологий, которые стали популярными и благодаря электронной коммерции.

Электронная коммерция (англ. E-commerce) – один из наиболее быстрых и эффективных способов торговли в электронном пространстве. Для бизнеса она более удобна, чем администрирование обычного магазина. Для этого есть несколько причин:

Ассортимент может быть намного шире, чем в обычном магазине;

Покупатели в электронный магазин могут зайти в любое время суток;

Для посещения электронного магазина нужен лишь интернет и компьютер либо смартфон;

Удобно закупаться, без надобности покидать дом;

В режиме живого времени можно сравнить цены различных продавцов или товаров;

Желаемый товар не обязательно покупать сразу, можно сохранить список понравившихся продуктов и приобрести их в любое удобное время;

В электронных магазинах всегда много акций, скидок и программ лояльности, что позволяет приобрести желаемые вещи по особо привлекательным ценам;

Создав аккаунт в электронном магазине, сможете видеть историю своих покупок, что позволит не только найти необходимую информацию, но и следить за своими расходами;

Для того, чтобы посоветоваться с близкими, или спросить совета у друга, достаточно скопировать ссылку и переслать ее по почте или в сообщении;

Зарегистрировавшись и заказав рассылку новостей, сможете первыми узнавать о новых акциях и лучших предложениях, предлагаемых в электронном магазине;

В интернет-магазинах возле каждого товара есть описания и технические характеристики.

Это основные преимущества электронных магазинов, но их найти можно и намного больше.

Первый и один из наиболее удачных примеров электронной торговли создал Джефф Безос, чей интернет-магазин Amazon является самым большим по объему продаж в мире. Эта компания лидирует в области электронной торговли уже 15 лет. Основной ее задачей до 2021 года является занять первое место и на Европейском рынке.

На данный момент, среди крупнейших компаний, занимающихся электронной коммерцией в Европе, лидируют немецкие «Schwarz» и «Aldi». В первой тридцатке также можно встретить другие компании из Германии: «Edeka»и«Rewe», а также известные торговые марки из других стран: «Tesco»,«Ikea», «Euronics»и«H&M».

В 2017 году, компания «Mastercard» провела исследования рынка и установила, что один из четырех жителей Европы, имеющих доступ к интернету, покупает в электронных магазинах хотя бы раз в неделю. Более 60% европейцев пользуются электронной коммерцией хотя бы раз в месяц, а 6% ежедневно заказывают товары и услуги по интернету.

В 2019 г. объем электронной торговли достиг 621 миллиарда Евро, из которых почти 66 процентов приходятся на Западную Европу, которая значительно опережает другие регионы: Южная Европа (14%), Северная Европа (9%), Центральная Европа (6%) и Восточная Европа (4%).

По данным Евростат, Литва занимает с Германией 6-ое место в Европе по проценту компаний, занимающихся только электронной коммерцией: таких в обеих странах насчитывается по 20% от общего количества предприятий. Похожие данные и у Словакии с Финляндией. Можно порадоваться, что по этому показателю Литва опережает не только другие Балтийские страны, но и Объединенное Королевство, Францию и Италию.

Практически каждый интернет-магазин в Литве адаптирован к международному рынку, что позволяет конкурировать со старожилами электронной коммерции в Европе. Сравнивая данные из расчета жителей в стране, электронная торговля в Литве развивается очень быстро и это указывает на большой потенциал развития данной отрасли.

UAB „Pigu“

www.pigu.lt/ru/

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