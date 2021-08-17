Электронная коммерция «заставит» девелоперов построить почти 30 млн кв.м складов в Европе к 2025 году

Москва. 17 августа. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ – Увеличившийся глобальный объем продаж в сегменте онлайн-торговли повлечет строительство почти 30 млн кв.м складов к 2025 году в Европе, говорится в исследовании CBRE.



«С 2020 по 2025 год на европейском рынке сегмент онлайн-торговли увеличится на $298 млрд., что потребует дополнительных 28 млн кв.м складских площадей», — рассказали в CBRE.

В компании пояснили, что рост рынка электронной коммерции на $1 млрд ведет к увеличению логистической инфраструктуры на 92,9 тыс. кв.м.

В мире рост электронной коммерции потребует дополнительных 138 млн кв.м индустриальной недвижимости.

Проникновение электронной коммерции — это доля продаж через Интернет в общем объеме розничных продаж. По итогам 2020 года наибольшие темпы проникновения электронной коммерции были зафиксированы в Южной Корее (36% от розничного товарооборота), Китае (27%) и Великобритании (24%).

К 2025 году ожидается существенный рост рынка электронной коммерции в Индонезии, с текущих 20% до 34%, а Южная Корея будет иметь самый высокий уровень проникновения электронной коммерции в мире — 43%. В России уровень онлайн-торговли в общем розничном товарообороте должен увеличиться до 16,5%.

«Несмотря на сравнительно скромную степень проникновения электронной коммерции в России, онлайн ритейл в плане развития логистической инфраструктуры превратился в «приму» складского рынка. Доля онлайн ритейлеров в спросе сопоставима с ведущими зарубежными рынками. Мы ожидаем продолжения развития логистической платформы ведущими игроками онлайн розницы, при этом форматы складской недвижимости, подходы к организации логистики этими компаниями могут меняться», — отметил заместитель директора отдела исследований рынка CBRE в области индустриальной и складской недвижимости Василий Григорьев.