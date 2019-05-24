Электронная коммерция в Казахстане: регулятор и бизнес обсудили перспективы развития отрасли

Ассоциация «Цифровой Казахстан» провела в Алматы круглый стол, где обсуждались вопросы развития электронной коммерции в Казахстане в свете взаимоотношений участников рынка с регулятором.

По мнению аналитиков, к 2020 году объем электронной торговли традиционного B2C сегмента в мире может составить 3,2 трлн долларов, а на мировой рынок B2B (электронной торговли между компаниями), придется 6,7 трлн долларов. Более половины объема мирового рынка цифровой торговли занимают США и Китай. А на страны ЕАЭС в общемировом объеме покупок приходится менее 1%. Между тем, общемировой тренд состоит в том, что цифровая торговля растет опережающими темпами, вытесняя традиционную торговлю.

Уже сегодня вклад e-commerce в экономику Казахстана весьма значим, поэтому к регулированию этой сферы необходимо подходить взвешенно — таким стал основной посыл встречи. Как лучше взаимодействовать бизнесу и государству? Именно этот вопрос и старались решить участники круглого стола «Будущее e-commerce в Казахстане — совпадают ли цели регулятора и бизнеса?». Еще одной из важных тем для обсуждения стал проект Правил внутренней торговли, по отдельным положениям которых бизнес высказал свои пожелания.

Ассоциация «Цифровой Казахстан» создана год назад, сейчас в нее входят крупнейшие торговые площадки Казахстана. Как пояснил Николай Бабешкин, председатель АЦК и CEO Kolesa Group, АЦК задумывалась как площадка для общения бизнеса и регулятора по вопросам e-commerce. Сегодня Ассоциацию признали Министерство национальной экономики, Министерство цифрового развития и Палата предпринимателей.

Реалии e-commerce в Казахстане

По состоянию на начало 2019 года рынок онлайн-торговли РК оценивался в 287 млрд тенге, совокупный прирост за год составил 23,2%. Доля онлайн-торговли от общего объема торговли составила всего 2,9%, что, по мнению Николая Бабешкина, говорит о существенном потенциале роста. Прогноз общего мирового прироста рынка онлайн-торговли составляет 11% в год. При этом, потенциал Казахстана достаточно высок, учитывая уровень проникновения интернета в РК. По данным World Bank, Ovum (World Cellular Information Service), в Казахстане 76,4% населения являлись пользователями интернета в 2017 году. В этом рейтинге Казахстан оказался на втором месте после Великобритании (94,8% пользователей), обогнав даже США (76,2%), Польшу (76%) и Россию (76%). К позитивной картине добавляется и рост количества соединений посредством смартфонов республике: по итогам 2018 года их было 18,2 млн, а к 2022 году прогнозируется 25,6 млн. К этому периоду смартфоны должны занять 82% от общего количества мобильных соединений.

Что касается рынка безналичных платежей, то по темпам прироста платежей по картам Казахстан занимает первое место в мире — с 2013 по 2017 год средневзвешенный рост составил 20,5% в год. В абсолютных цифрах, как по количеству, так и по суммам в 2017 и 2018 годах, по данным НБРК, доля безналичных платежей увеличивалась в среднем более чем в два раза.

Согласно оценкам экспертов АЦК, рынок электронной торговли в РК может в 2022 году составить 928 млрд тенге. То есть, по сдержанным оценкам на основе среднемирового роста, прирост составит 6%.

«Это больше 1% от ВВП Казахстана. Сегодня на долю членов АЦК приходится порядка 60% рынка электронной коммерции и около 70% электронных платежей. Рынок очень значим для экономики Казахстана, и от нас зависит, достигнем ли мы озвученных результатов к 2022 году», — отметил председатель АЦК.

ЕЭК сосредоточена на развитии цифровой экосистемы торговли в ЕАЭС

Евразийская экономическая комиссия занимается цифровой торговлей в рамках реализации цифровой повестки ЕАЭС. За год были проведены консультации с представителями бизнеса, которые рассказывали о проблемах на рынке цифровой торговли ЕАЭС и давали свои предложения по его развитию. Результатом стал доклад о цифровой торговле, который был одобрен премьерами государств — членов ЕАЭС на заседании Евразийского межправительственного совета 30 апреля 2019 г. В рамках соответствующего поручения премьеров разрабатывается дорожная карта по созданию благоприятных условий для развития экосистемы цифровой торговли во всех странах Союза. Утверждены направления дорожной карты, которые стали реакцией на глобальные вызовы в сфере цифровой трансформации: развитие цифровых трансграничных услуг, оцифровка товаров и услуг, развитие каналов цифровой торговли, стимулирование экспорта через цифровые каналы и развитие инфраструктуры цифровой торговли.

Мария Живых, консультант отдела развития информационных ресурсов и систем Департамента информационных технологий ЕЭК, обозначила возможность для любой казахстанской компании участвовать в проектах, которые при поддержке ЕЭК можно масштабировать на все пространство ЕАЭС.

Электронная коммерция является одной из приоритетных сфер экономики для всего пространства ЕАЭС, соответственно законодатели стран-участниц должны создавать благоприятный режим для ее развития. Традиционное регулирование не успевает за быстро меняющейся цифровой реальностью. Механизм регулятивных песочниц, изначально возникший в сфере финтеха, предлагается взять на вооружение законодателям в странах ЕАЭС при регулировании цифровой экономики, в том числе электронной торговли. Регулятивная песочница представляет собой специальный нормативный режим, устанавливаемый в странах ЕАЭС в течение проработки и реализации интеграционного проекта для новых бизнес-моделей и процессов.

Регулятора просят не навредить

Сегодня АЦК ведет активную работу с регулятором. К слову, одним из результатов такой работы стало причисление мобильных телефонов к списку невозвратной продукции. Это, как отметил Денис Степанцев, управляющий директор АЦК, было сделано в рамках борьбы с контрафактом и в целях защиты прав потребителей. Кроме того, по инициативе рабочей группы был исключен из законодательства приказ МНЭ о регулировании электронной торговли.

Представители e-commerce уверены — если чрезмерно регулировать добросовестных внутренних продавцов, ограничивать для них условия ведения бизнеса и создавать дополнительные требования, то иностранные конкуренты получат возможность завоевывать казахстанский рынок практически беспрепятственно. Ведь у интернета нет границ.

Бурную дискуссию вызвала возможность создания реестра интернет-магазинов в Казахстане. Участники встречи отметили, что интернет-магазины, по сути, — это такие же субъекты торговой деятельности, как и офлайновые магазины, реестра которых не существует и до сих пор в нем не видели необходимости. Главной целью создания такого реестра регулятор указывал защиту прав потребителей и повышения доверия потребителей к данному способу торговли. Идея состояла в том, чтобы субъекты предпринимательства усилили свою социальную ответственность, а потребители всегда могли бы найти в реестре добросовестного субъекта, которому могли бы доверять.

По мнению игроков рынка, такой подход невозможно реализовать, поскольку не представляется возможным учесть все существующие интернет-магазины, появление новых и прекращение работы текущих. В большинстве стран мира таких реестров нет, за исключением Белоруссии.

«Мы изучили опыт порядка 20 стран, и нигде, кроме Белоруссии такого реестра нет. Есть опыт Китая, где регистрации подлежат иностранные торговые площадки. Это делается в связи с выполнением законодательства по локализации данных и никак не связано с торговлей. Есть еще опыт Южной Кореи, где торговая площадка, начиная работать, уведомляет об этом Комиссию по торговле», — добавила Мария Гирич, эксперт Центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС (РФ).

После обсуждений и обмена мнениями был сделан вывод о том, что в настоящее время казахстанское законодательство содержит полный блок положений, дающих возможность потребителям казахстанских интернет-площадок защищать свои права. Проблема же в большей степени заключается в необходимости повышать потребительскую грамотность. Что касается работы самих интернет-магазинов, то здесь целесообразнее перенимать опыт крупных торговых площадок, таких как Amazon, Aliexpress, Ebay которые сами подключаются к спорам, если были нарушены права потребителя. Аналогичных рекомендаций придерживается и ОЭСР, отмечая, что самый эффективный способ защиты прав потребителей состоит в создании внутри торговых площадок механизмов разрешения споров с потребителями.

«Законодательство, которое регулирует электронную коммерцию, находится в самом начале этапа своего формирования. Казахстанское законодательство сейчас сбалансировано, и это позволяет бизнесу развиваться. За последние годы это обеспечило рост рынка практически в два раза. Но, работая над законодательством, мы иногда все-таки встречаем попытки зарегулировать бизнес, что может повлиять не только на рост рынка в целом, но и уничтожить отдельные его сегменты. Поэтому мы надеемся, что ответы на ключевые вопросы и те тезисы, которые мы сегодня сформулируем в ходе дискуссии, будут восприняты и расценены как основы, которые определят, как в идеале должно формироваться законодательство, регулирующее электронную коммерцию», — заявила Елена Бычкова, советник председателя ассоциации «Цифровой Казахстан».

ОЭСР в качестве самого главного тренда в сфере e-commerce называет повышение доверия потребителей. Этому и должно способствовать развитие внутренних систем разрешения споров у торговых площадок. Помимо этого, важным представляется реагирование на отзывы покупателей, включая регулирование негативных отзывов (например, предоставление возможности продавцу реагировать на такие отзывы), а также борьба с ложными и сфальсифицированными потребительскими рейтингами и отзывами. ОЭСР призывает регуляторов к разработке не строгих правил в отношении деятельности торговых площадок, а «мягких» инструментов (рекомендаций, чек-листов), которые разъясняют площадкам, как следует себя вести, а не налагают дополнительные обязанности. ОЭСР также обращает внимание на важность регулирования вопросов использования персональных данных потребителей.

МНЭ РК держит руку на пульсе

Важно отметить, что отношение регулятора к вопросам, поднимаемым участниками рынка e-commerce, достаточно чуткое. По крайней мере, именно такую позицию продемонстрировала Айжан Бижанова, директор департамента по развитию торговли Министерства национальной экономики РК. Она также рассказала о трендах развития мировой электронной коммерции, отметив, что к 2023 году мировой рынок e-commerce составит 2,8 трлн долларов. Уже сейчас в онлайн начинают активно выходить сегменты В2В и С2С, а в будущем эта тенденция усилится. Мировая доля электронной торговли в розничном товарообороте в 2018 году достигла 11,6%. В Китае эта доля составила 23,7%, в ЕС — 14,8%, в США — 10,8%, в Южной Корее — 7,2%. При этом, в ближайшие пять лет в мире произойдет увеличение электронной торговли на 1 трлн долларов.

«Рост электронной торговли будет пропорционально снижать долю традиционной торговли. И наша задача как государственного регулятора — подготовить субъекты бизнеса к этому неизбежному переходу. Борьба за потребителя становится все жестче, и нашим интернет-магазинам и электронным площадкам надо будет постоянно развиваться и идти в ногу со временем», — отметила Айжан Бижанова.

Согласно данным, озвученным МНЭ, розничная электронная торговля в Казахстане по итогам 2018 года составила 269 млрд тенге (2,9% от общей розничной торговли), а количество покупателей приблизилось к 2,3 млн человек. В настоящее время МНЭ РК работает над Дорожной картой развития электронной торговли до 2025. В связи с этим министерство предложило АЦК и участникам мероприятия собрать и консолидировать предложения от представителей бизнеса для включения их в новый документ. Часть этих предложений представители e-commerce компаний озвучили прямо в ходе встречи. А до 27 мая у игроков рынка есть возможность высказать свои пожелания, к чему их и призывает АЦК. Предложения можно направить на электронный адрес [email protected]

«У бизнесменов есть возможность непосредственно участвовать в принятии управленческих решений, формировать дальнейшее видение своей отрасли. Мы ждем все ваши предложения через Ассоциацию «Цифровой Казахстан» и обязательно их рассмотрим для включения в дорожную карту. Предлагайте свои сроки, отмечайте ответственные госорганы, которые нам нужны для развития электронной коммерции в Казахстане, будем совместно работать», — заявила Айжан Бижанова.

Цели государства и бизнеса полностью совпадают

Подводя итоги встречи, можно отметить, что ее участники ответили на ключевой вопрос, заданный в теме круглого стола — и бизнес и государство в теме развития рынка e-commerce двигаются согласованно. МНЭ и представители бизнеса договорились в перспективе чаще и активнее взаимодействовать, чтобы совместно решать системные проблемы и задачи отрасли. По итогам встречи планируется сформировать протокол с рекомендациями и предложениями со стороны бизнеса, который будет направлен в Министерство национальной экономики и Национальную палату предпринимателей.

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