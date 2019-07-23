​Электронная коммерция становится ядром цифровой экономики Китая

Говоря об истории развития электронной коммерции в Китае, эксперты делят ее на 3 ключевых периода: с 1999 г. по 2005 г. – период культивирования, с 2005 г. по 2015 г. – период инноваций, и с 2015 г. по 2019 г. – период ориентации. В каждый из периодов в определенных технологических условиях возникали различные экосистемы и ключевые предприятия, определяющие тренды. Однако, по мере стремительного развития новых технологий происходит замена таких старых знаковых предприятий новыми.

Замдиректора исследовательского института Интернет-экономики Центрального университета экономики и финансов Китая Оуян Жихуэй отмечает, что, обобщая процесс развития электронной коммерции за прошедшие 20 лет, можно прийти к следующему выводу: электронная коммерция отличается циклом быстрых изменений, подъемов и падений, эта индустрия развивается и меняется ускоренными темпами и имеет высокую изменчивость и непредсказуемость. Предприятия, которые добились успехов, просто принимали правильные решения и делали точные шаги в нужное время. Для этого нужна была смелость и решительность, ведь в случае промедления ты практически мгновенно остаёшься за бортом, выбиваешь из конкурентной гонки. По мнению эксперта, в последние годы в индустрии розничных онлайн-услуг в Китае продолжают активно появляться и укреплять своё присутствие новые бизнес-модели. В 2018 году в Китае на новые бизнес-модели, включая социальную электронную коммерцию и электронную коммерцию на основе пользовательского контента (UGC) пришлось 32,12% от общего объема товарооборота розничной онлайн-торговли в формате B2C (бизнес – потребитель). В 2019 году данный коэффициент, как ожидается, превысит 60%, новые модели всё ещё не включены в текущую статистику онлайн-торговли страны, поэтому масштабы онлайн-торговли можно считать недооценёнными. Оуян Жихуэй сказал: «Непрерывно появляются новые бизнес-модели электронной коммерции, однако, теория всё ещё отстаёт от практики. Это, пожалуй, самая серьезная проблема, стоящая перед нами».

По словам Оуян Жихуэя, в 2007 году не было достаточно мощных смартфонов, поэтому платформы электронной коммерции резко отличались от вертикальной электронной коммерции. Все предприятия яростно боролись за пользователей. Начиная с 2014 года, постепенно наблюдались интеграционные процессы и создание комплексных платформ электронной коммерции. Все крупные площадки Интернет-торговли начали предпринимать различные меры для привлечения розничных торговцев. В 2017 году в приложениях для общения появились мини-программы для торговли и покупок. Интернет-гигант Tencent подошёл к индустрии электронной коммерции не только прагматично, но и инновационно. В Китае началась интеграция онлайновой и оффлайновой торговли. В 2018 году, когда система услуг непрерывно совершенствовалась и двигалась к некоему «идеалу», все игроки начали заботиться о скорости, удобстве, внимании и общем опыте и удовлетворении пользователей в ходе совершения покупок. Таким образом стремительно продвинулась социальная электронная коммерция и электронная коммерция на основе пользовательского контента (UGC). В соцсетях и на платформах пользовательского контента сегодня покупатели могут приобрести практически любые товары. В Китае даже появился специальный термин «объем мобильной связи во время онлайн-шоппинга».

Директор исследовательского института Интернет-экономики Центрального университета экономики и финансов Китая Сунь Баовэнь сказал: «В будущей конкуренции значительное место будет занимать экосистема электронной коммерции, инновации и реформирование звеньев пользовательского интерфейса, а также послепродажное обслуживание. Рынок электронной коммерции вновь стоит на новом старте и опять сыграет ключевую роль в расширении внутреннего спроса».

По мнению экспертов, развитие электронной коммерции ориентирует на широкое внедрение ряда передовых технологий, таких как большие данные, блокчейн, ИИ, биометрическое распознавание и т.д. Профессор Пекинского университета промышленности и торговли Хун Тао подчеркнул: «На протяжении достаточно длинного промежутка времени электронная коммерция была, есть и будет одним из главных источников движущей силы экономического развития Китая. В перспективе она будет играть всё более важную роль. Электронная коммерция Китая активно выходит за границу, получает хорошее развитие в странах Юго-Восточной Азии и распространяется в глобальном масштабе. Параллельно с этим, электронная коммерция Китая быстрыми темпами развивается в сельских районах. Это даже привлекает повышенное внимание ООН и других международных организаций и платформ двухсторонних и многосторонних диалогов. Электронная коммерция активно содействует совместному развитию 1-го, 2-го и 3-го секторов экономики и порождает все большее количество новых бизнес-моделей».

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