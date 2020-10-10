Электронная коммерция против коронакризиса — Forbes Kazakhstan

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Опасения по поводу вспышки коронавируса побудили людей покупать продукты онлайн. E-commerce бизнесменам действительно есть чем похвастаться: в результате первой волны прибыль маркетплейсов и интернет-магазинов по данным Асылхана Амрекулова, Генерального директора эквайрингового сервиса CloudPayments в Казахстане, увеличилась в среднем на 25% и более. И это не конец бума.

Сложившаяся ситуация вынуждает делать покупки в интернете в больших масштабах. В эпоху глобального кризиса прогнозы для сектора электронной коммерции выглядят очень многообещающе. Это также относится к магазинам в сфере бытовой электроники и одежды, которые тоже показывают рекордный рост продаж, комментрует Асылхан Амрекулов.

Руководитель интернет-магазина электронной и бытовой техники «Мечта» Толеген Ахметов отмечает, что за период карантина конверсия в количестве заказов возросла на 500% по сравнению в прошлым годом. Количество посещений интернет-магазина увеличилось вдвое.

Пресс-служба WildBerries заявляет, что продажи их в Казахстане выросли в 2 раза в товарном и в 3 раза в денежном эквиваленте. Число заказов на marwin.kz, meloman.kz и komfort.kz в период карантина выросло втрое.

Глава Ассоциации интернет-бизнеса Казахстана Константин Горожанкин предсказываем увеличение оборота электронного бизнеса в Казахстане на 40-50% по итогам года. Если в 2019 оборот оценивался в $1 млрд в стране, то в этом году он может составить $1,4-1,5 млрд.

Однако из-за бума онлайн-покупок и динамичного развития электронной коммерции, вызванного пандемией коронавируса, привычки покупателей меняются: доставка вот уже полгода происходит бесконтактно, время ожидания продукта сокращается, покупатели требовательно относятся к сервису и замечают каждую негативную деталь, о которой затем читают в отзывах новые потенциальные покупатели. Для всех предпринимателей это серьезная угроза и одновременно отличная возможность увеличить прибыль.

Потому что тот факт, что многие интернет-магазины быстро растут, объясняется не только бумом онлайн-покупок, но и быстрым реагированием на кризис с хорошо подготовленной стратегией, основанной на нескольких фундаментальных принципах.

Директор «Рокетной фирмы» Роман Надеин назвал наиболее распространенные ошибки в индустрии электронной коммерции во время пандемии:

1. Непонимание своих клиентов

В эпоху коронавируса мелкие детали являются самой важной вещью. Особенно, когда дело доходит до интернет-магазина. Если не задуматься о безопасности проведения транзакций, комфортной пути к совершению покупки и скорости получения товара, покупатели уйдут к более оптимизированным конкурентам.

Важно внедрять процедуры, направленные на снижение риска электронного мошенничества и облегчения всего процесса с момента покупки, реализации и доставки уже сейчас.

Покупатели хотят покупать, но это не значит, что они выберут магазин, который ограничен только классическими способами доставки, которые в текущей ситуации просто небезопасны.

2. Отсутствие антикризисной стратегии

Паникуют те, кто не разработал антикризисную стратегию и поэтому принимают поспешные, зачастую неверные, решения.

Страх — это нормально. Но эмоции никогда не были хорошим советником. Даже наоборот, чаще всего они негативно влияют на бизнес. Поэтому нужно найти в себе силы остановиться и подумать о стратегии продаж.

Ответственный предприниматель не прячет голову в песок. Он находит новые способы и рынки сбыта, модифицирует услуги, создает добавочную стоимость товарам и просто работает усерднее.

3. Прожигание рекламного бюджета впустую

Многие владельцы магазинов вообще не анализируют данные о продажах и не имеют представления о стоимости привлечения покупателей. Это большая ошибка, которая может дорого обойтись во время кризиса. Вот почему каждый сознательный предприниматель должен переосмыслить свою стратегию. Оптимизация процесса продаж имеет решающее значение для владельцев интернет-магазинов, поскольку позволяет максимально эффективно использовать рекламные бюджеты.

Кроме того, аналитические знания окажутся неоценимыми при масштабировании бизнеса — благодаря этому можно стать гораздо более осведомленным предпринимателем и не сливать рекламный бюджет. Если точно знать, сколько стоил и сколько чистой прибыли принес каждый переход по ссылке, можно легко оптимизировать расходы и планировать следующую кампанию.

4. Сокращение рекламного бюджета

Недостаток инвестиций в рекламу — основная ошибка, которую допускают многие владельцы интернет-магазинов.

Если раньше можно было как-то выживать за счет офлайнового «магазина у дома», куда можно было прийти/приехать и что-то купить, то сейчас без рекламы в интернете просто не будет продаж. И это не быстрая реклама за $100, а сознательное вкладывание денег в большие рекламно-инвестиционные кампании с пониманием того, что чем больше получится вложить сейчас, тем больше можно будет получить потом.

Реальность такова, что магазины, которые показываются на первой странице по запросам в поисковиках и чаще других попадают в ленту пользователей социальных сетей, забирают 90% клиентов.

Подведем итог: кризисы всегда были тяжелым ударом для бизнеса. Но всегда находились компании, которые предпринимали взвешенные эффективные решения и расцветали еще до окончания экономической встряски.

Чтобы стать компанией, победившей кризис, нужно адаптироваться к нему вместе с клиентами, планировать каждый шаг наперед и не беречь деньги, а пускать их в рекламные кампании, чтобы продавать свои товары и услуги клиентам менее собранных конкурентов.





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