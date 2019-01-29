Электронная коммерция: перспективы развития — Retail Week — РБК

Согласно данным АКИТ, объем рынка e-commerce в России в 2017 году превысил 1 трлн руб. Почему у российского рынка интернет-торговли большой потенциал роста, что служит его локомотивом сейчас и станет в будущем, читайте в материале Retail Week

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Согласно данным АКИТ, объем рынка e-commerce в России в 2017 году составил 1,04 трлн руб. И хотя больше трети его объема приходится на трансграни​чные операции, у отечественного рынка интернет-торговли большой потенциал роста. Показательно, что если раньше локомотивом рынка e-commerce служили непродовольственные товары, то в последние годы активизировался интерес россиян и к дистанционным покупкам продуктов.

Перспективный сегмент

По данным аналитиков INFOLine, в 2017 году емкость рынка онлайн-торговли продовольственными товарами в столице и области составила около 15 млрд руб., а по России — 25 млрд руб. По этому показателю Россия ощутимо отстает от других стран. По данным Nielsen и Росстата, за 2017 год доля e-commerce в продажах продуктов составила в нашей стране всего лишь 0,1%. В то время как в Китае этот показатель достиг 13,8%, в Южной Корее — 11,7%, в Великобритании — 6,3%, во Франции — 5,2%, в Сингапуре — 3,4% и в США — 2,5%. По словам директора по работе с розничными сетями компании Nielsen Russia Дмитрия Швецова, на азиатских рынках онлайн-продажи за последний год выросли на 22%, особенно в Корее и Китае.

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