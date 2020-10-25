Электронная коммерция — перспективное направление сотрудничества между Китаем и Узбекистаном

Электронная коммерция — перспективное направление сотрудничества между Китаем и Узбекистаном

Сегодня глобальная пандемия COVID-19 оказывает негативное влияние на все сферы жизнедеятельности человечества, в первую очередь на мировую экономику и международные отношения, в том числе торгово-экономические связи между Китаем и Узбекистаном.

КНР является основным торговым партнером Узбекистана, однако карантинные меры и ограничения, введенные в связи с пандемией, привели к сокращению внешнеторговых отношений, транспортных связей и задержкам в реализации инвестиционных проектов.

В этих условиях необходимо развивать приоритетные направления стабилизации мировой экономики, особенно торгово-экономических отношений. Важное значение имеет электронная торговля, основанная на научном и технологическом потенциале человечества.

На недавнем китайско-узбекском бизнес-форуме «Шанхай-Ташкент: перспективы электронной коммерции — Шелковый путь электронной коммерции» представители деловых кругов двух стран обсудили состояние и перспективы развития электронной коммерции в масштабах инициативы «Пояс и путь» и на пространстве ШОС.

По данным Ассоциации электронной коммерции Узбекистана, за последние 5 лет рынок электронной коммерции в республике составляет около 1,2 млрд долларов США. До 2019 года ежегодно объем безналичных платежей в стране рос в среднем на 30 проц.

Необходимо отметить, что в рамках реформ в Узбекистане развитию электронной коммерции уделяется немалое внимание. В 2018 году постановлением президента был определен ряд мер по ускоренному развитию электронной коммерции. Этот документ не только устранил противоречия в законодательстве, но и задал долгосрочный вектор развития рынка электронной коммерции Узбекистана, который должен стать частью мировой экономики.

В частности, предусмотрено создание логистического хаба не только для центральноазиатского региона, но и в рамках ШОС. Принимаются меры по выходу предприятий узбекских производителей на международные коммерческие онлайн-платформы.

По мнению председателя Ассоциации электронной коммерции Узбекистана Музаффара Азамова, пандемия COVID-19 затронула все стороны экономики, но вместе с тем подтолкнула развитие электронной коммерции. «Только за последние полгода в Узбекистане в связи с принятием карантинных мер произошел бурный рост спроса на онлайн-услуги и онлайн-покупки товаров. В среднем выручка онлайн-компаний выросла на 80-100 процентов», — отметил он.

Как отмечает представитель компании Zoodmoll Сардор Мухаммадалиев, в Узбекистане электронная коммерции имеет большой потенциал, но пока низка ее удельная доля в общем объеме торгового оборота. Одна из причин этого — неполное покрытие территории страны Интернетом.

36 проц. жителей Узбекистана имеют счета в финансовых институтах, но лишь 7-8 проц. из них совершают онлайн-покупки. В прошлом году узбекистанцы получили 2,2 млн. посылок из-за границы, в том числе 58 проц. — из Китая.

По мнению председателя наблюдательного совета компании BMB Trade Group Бекзода Маматкулова, установление взаимовыгодных отношений с китайскими партнерами создает новые возможности для узбекских предпринимателей, а также оказывает практическую помощь участникам рынка электронной торговли между двумя странами.

В этом направлении уже сделаны первые шаги. Например, с момента своего создания в 2010 году Синьцзянский азиатско-европейский международный центр торговли материалами сосредоточился на создании платформы общественных услуг для трансграничной оптовой торговли товарами между Азией и Европой.

«Платформа соединяет Национальную сырьевую биржу Узбекистана и оптовые товарные биржи других государств-членов ШОС и следует правилам торговли», — отметила руководитель центра Чжан Хунпин.

Компания открыла дочерние фирмы в Шанхае, Циндао и Урумчи, а также филиалы в Узбекистане, Казахстане и Пакистане. «Ориентируясь на инициативу «Пояс и путь», компания предоставляет надежные гарантии для китайских и узбекских компаний, чтобы они выходили на международные рынки и активно участвовали в международной конкуренции», — заявила Чжан Хунпин.

Таким образом, сотрудничество Китая и Узбекистана в сфере электронной коммерции позволяет большому числу предпринимателей и жителей обоих государств ознакомиться с продукцией производителей из этих двух стран и со всего мира.

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