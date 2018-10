Электронная коммерция обеспечивает стимул для рынка грузовых авиаперевозок в Азии

Москва, 19 октября — «Вести.Экономика». Сильный спрос со стороны онлайн-ритейлеров обеспечивает стимул для рынка грузовых авиаперевозок в Азии, при этом торговая война между США и Китаем до сих пор оказывала минимальное негативное влияние на отрасль, пишет Reuters.

Фото: EPA-EFE/DAVID CHANG

Объем грузовых авиаперевозок в Азиатско-Тихоокеанском регионе в январе-августе увеличился на 4,8%, свидетельствуют данные Ассоциации авиакомпаний Азиатско-Тихоокеанского региона (AAPA). Темпы роста ниже, чем прошлогодние 9,8%. Однако генеральный директор AAPA Эндрю Хердман отметил эффект высокой базы при сравнении с рекордными поставками.

По его словам, спросу на авиаперевозки способствовало стремление компаний осуществить поставки до введения пошлин.

«На следующие несколько месяцев картина перевозок остается относительно устойчивой. Вопрос в том, какими будут перспективы на следующий год», — сказал Хердман.

«В прошлом году рынок грузоперевозок был чрезвычайно «горячим». В 2018 году он по-прежнему растет, — заявил журналистам президент Korean Air Уолтер Чо. — Торговая напряженность в мире будет иметь некоторые последствия, но пока мы их не наблюдали. Я думаю, трудности наступят очень скоро. Однако мы готовимся к этому».

В краткосрочной перспективе влияние торговой войны не было особенно заметным, поскольку первоначально вводились пошлины на товары, которые обычно не перевозятся по воздуху, такие как металлы, сказал Хердман. Однако ситуация начинает меняться, поскольку пошлины распространяются на большее количество товаров.

Как сообщали «Вести.Экономика», в конце сентября США ввели 10%-е пошлины на китайские товары на сумму $200 млрд. В результате общая стоимость товаров, затронутых пошлинами, возросла до $250 млрд. Кроме того, президент США Дональд Трамп не исключил возможности введения дополнительных пошлин на китайские товары на сумму $267 млрд.

Пекин ввел ответные пошлины на американские товары на сумму $60 млрд, увеличив общую стоимость затронутых пошлинами товаров до $110 млрд.

«Я слышал один пример… Морепродукты, поставляемые из США в Китай, облагаются ответными пошлинами, поэтому спрос в Китае снижается. И знаете что? Со спросом на канадские морепродукты все в порядке», — заявил глава AAPA.

Азиатские авиакомпании играют большую роль в авиаперевозках, на их долю приходится почти 40% мирового рынка, поскольку регион является крупным производственным центром. Кроме того, в Азии активно развивается электронная коммерция стараниями китайских гигантов Alibaba Group Holding Ltd и JD.com Inc, а также других игроков, таких как японская Rakuten Inc.

Boeing в понедельник спрогнозировал, что объем грузовых авиаперевозок удвоится в течение следующих 20 лет, увеличиваясь в среднем на 4,2% в год.

По оценкам авиастроительной корпорации, для удовлетворения этого спроса потребуется увеличение флота мировых авиаперевозчиков грузов на 70% до 3260 самолетов. Около половины грузов перевозится на пассажирских самолетах, остальная часть — на специальных грузовых суднах.

