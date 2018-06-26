Электронная коммерция нуждается в виртуальной реальности и искусственном интеллекте

За «простым и интуитивно понятным» процессом покупки в интернет-магазине стоят ИТ-системы, не только обеспечивающие сам процесс покупки, но пытающиеся вычислить, что еще нужно клиенту





Участники конференции E-com Summer 2018 обсудили состояние российской электронной коммерции, роль государства, наиболее существенные проблемы и пути их решения.

Издательский дом «Коммерсантъ» совместно с East-Wesr Digital News провели конференцию «E-com Summer 2018. Развитие инфраструктуры интернет-торговли в России», участники которой обсудили состояние российской электронной коммерции, влияние государства на развитие отечественной интернет-торговли, наиболее существенные проблемы и пути их решения.

В целом ситуация на рынке его игрокам видится позитивной. Инвестиции в электронную коммерцию по-прежнему идут, правда, от не венчурных фондов («это уже обычный бизнес»). Главный инвестор теперь — крупные корпоративные структуры, такие как Сбербанк, чей альянс с «Яндексом» может внести серьезные изменения в расстановку сил на рынке. Того, что мировые гиганты e-commerce для выхода на наш рынок кого-нибудь купят, уже никто не ждет, по крайней мере, публично. Так что «надо развиваться самим», в конкуренции и с Alibaba, и со Сбербанком.

Один из драйверов развития — информационные технологии. Магазины собирают данные о покупателях, пытаясь понять их поведение и предпочтения. За счет этого можно попробовать решить одну из главных проблем удаленной коммерции — высокий (до половины заказов в некоторых товарных группах) уровень возврата заказов: что-то из понравившегнося на сайте при примерке жмет, а что-то просто выглядит на покупателе не так, как тому представлялось.

Соответственно, искусственный интеллект, который будет способен правильно подсказать клиенту, что ему надо заказать, сэкономит своему владельцу немалые суммы. Также вы этом могут помочь виртуальные примерочные и средства создания трехмерных моделей ноги (для уменьшения количества проблем с обувью).

О пользе омниканальности — «бесшовной» организации обслуживания клиентов независимо от того, как он обратился в магазин говорили много, хотя и не слишком оригинально. Самым полезным модно признать совет — при создании связки «магазин — продающий сайт» надо более тщательно считать реальные затраты на последний. Часто затраты электронного магазина на бухгалтерию или склад относят на реальный, поскольку «они все равно есть».

Не обошлось и без упоминания продолжающейся войны Роскомнадзора и Telegram. Блокируя мессенджер «по IP», Роскомнадзор нанес немалый сопутствующий ущерб компаниям, пользующимся зарубежными облачными сервисами, в том числе — и электронным торговым точкам. Вышедшая на наш рынок в прошлом году китайская компания Citic Telecom CPC предложила гибридную схему — часть облачных мощностей при этом будет расположена в России, часть — в Китае (что особенно удобно, если там есть производство или, наоборот, магазин). Стоить такой тандем облаков будет «в десятки раз дешевле, чем у Amazon».



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