Электронная коммерция – мощный инструмент повышения благосостояния населения сельских районов Китая

На сегодняшний день в сельских районах Китая наблюдается позитивная динамика развития электронной коммерции. За предыдущие три квартала 2020 года оборот розничной Интернет-торговли в указанных районах по всей стране достиг 1,2 трлн. юаней (около 183,6 млрд. долл. США), увеличившись на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом объёмы розничной торговли сельскохозяйственной продукцией через Интернет во всем Китае составил 288,41 млрд. юаней (около 44,1 млрд. долл. США), что на 34,3% больше по сравнению с 2019 годом.

В последние годы все больше фермеров обращаются к различным форматам электронной коммерции, осваивают передовые маркетинговые технологии и т. д. Это позволяет им выйти из-за черты бедности и обрести надежду на светлое будущее. Интернет-стриминг помогает китайским крестьянам, не выходя из дома, делиться с покупателями информацией и торговать высококачественной экологически чистой сельскохозяйственной продукцией. Многие крестьяне стали самыми настоящими Интернет-знаменитостями, их товары известны в самых разных уголках страны. Модель «электронная коммерция + сельскохозяйственная продукция» становится новой точкой экономического роста Китая.

Согласно данным Министерства коммерции КНР, в 2014 году в стране началась комплексная работа по продвижению электронной коммерции в сельских районах страны. К настоящему моменту в Китае действует 1180 показательных уездов Интернет-торговли. В 2014 году объем розничных сделок в Интернете на селе составил 180 млрд. юаней (около 27,5 млрд. долл. США), а в 2019 году данный показатель увеличился в 8,4 раза и превысил 1,7 трлн. юаней (около 260,1 млрд. долл. США).

На протяжении последних 10 лет сельская электронная коммерция в Китае получает бурное развитие благодаря, во многом, поддержке главных игроков Интернет-торговли. В 2009 году с помощью Alibaba Group в Китае были созданы 3 деревни, занимающиеся торговлей на площадке розничного Интернет-магазина Taobao.com (подразделение Alibaba Group). Спустя 5 лет, в 2014 году Alibaba Group объявила о запуске стратегии развития сельской местности под названием «Программа тысячи уездов, десятков тысяч деревень», в рамках которой в течение следующих 5 лет планировалось инвестировать около 10 млрд. юаней (1,53 млрд. долл. США) и создать 1000 центров Интернет и логистических услуг уездного уровня, а также 100 тыс. т.н. “Taobao-деревень”, т.е. сервис-центров электронной торговли деревенского уровня. По данным «Доклада об исследовании сервис-центров электронной торговли деревенского уровня Китая в 2020 году», по состоянию на июнь 2020 года в стране насчитывалось 5425 т. н. Taobao-деревень, общий годовой оборот которых превысил 1 трлн. юаней (около 153 млрд. долл. США). В рамках программы были трудоустроены 8,28 млн. человек.

По состоянию на декабрь 2019 года известный в Китае Интернет-ритейлер JD.com помог 832 бедным уездам реализовать более 3 млн. различных видов сельскохозяйственных продуктов на общую сумму 75 млрд. юаней (около 11,5 млрд. долл. США).

В 2019 году маркетплейс групповых покупок Pinduoduo стал крупнейшей в Китае Интернет-площадкой по рыночной реализации сельскохозяйственных продуктов с объёмом продаж 136,4 млрд. юаней (около 20,9 млрд. долл. США).

Аналитики отмечают, что сельская электронная коммерция изменила движение основных элементов в городах и на селе. Сельские районы привлекают всё больше денежных ресурсов, технологий и молодёжи. Все это продвигает урбанизацию и возрождение китайских сёл и деревень.

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